Не менее одиннадцати погибших и 46 раненых в результате обстрела кассетными снарядами в Николаеве

Мэр украинского города Николаева Александр Сенкевич сообщил, что по меньшей мере десять человек погибли и 46 получили ранения в результате обстрела кассетными снарядами города Николаева на юге страны.
Взрывы произошли в жилых районах, двух больницах, детском доме, центре профессиональной подготовки, одиннадцати детских садах и 12 школах. Кроме того, за последние сутки 120 человек были эвакуированы в город Одесса и соседнюю Молдову, сообщил Сенкевич в своем Telegram-канале, как записал The Kiev Independent.
Так, мэр заявил, что в результате обстрелов линии электропередач в Ингульском районе были повреждены и закончились. Но по состоянию на 18:30 (по местному времени) сеть была отремонтирована и электроснабжение восстановлено.
Однако города Снигуровка, Широкое, Прибугское, Заселка, Новониколаевка и Бармашово остаются без электричества, как подтвердил Сенкевич.
Между тем, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «искажении фактов» в контексте резни в Буче и заверил, что «они не смогут обмануть весь мир», поскольку есть «множество доказательств» того, что российские войска разрушают города и похищают, пытают и убивают мирных жителей .
«Придет время, когда все россияне узнают всю правду о том, кого из их сограждан убили. Кто отдавал приказы. Кто закрывал глаза на убийства», - подчеркнул он в своей обычной вечерней речи, сообщается на официальном сайте украинского председательства.
Зеленский напомнил, что в городе Буча «убито и пытают» более 300 человек, и это число, по словам украинского президента, «может быть больше», когда весь город будет тщательно осмотрен. «И это всего лишь один город», - добавил он.
В этой связи он заявил, что Москва «уже начинает ложную кампанию, чтобы скрыть свою вину в массовых убийствах мирных жителей в Мариуполе», поэтому «они попытаются скрыть следы своих преступлений», чего они не делали, покидая Бучу.
«Они сделают десятки интервью на сцене, переиздают записи и убивают людей специально, чтобы это выглядело так, будто их убил кто-то другой», - сказал он, добавив, что «прилагаются все усилия для выявления российских военных, причастных к этим преступлениям».
(С информацией от Europa Press)
ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: