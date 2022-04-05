Не менее одиннадцати погибших и 46 раненых в результате обстрела кассетными снарядами в Николаеве

A firefighter clears the rubble of a government building hit by Russian rockets in Mykolaiv on March 29, 2022. - A Russian strike battered the regional government building in the southern Ukrainian city of Mykolaiv, a key port under heavy assault for weeks, the regional governor said on March 29, 2022. Governor Vitaly Kim said that most people inside the building had not been injured but several civilians and soldiers were unaccounted for. (Photo by BULENT KILIC / AFP)

Мэр украинского города Николаева Александр Сенкевич сообщил, что по меньшей мере десять человек погибли и 46 получили ранения в результате обстрела кассетными снарядами города Николаева на юге страны.

Взрывы произошли в жилых районах, двух больницах, детском доме, центре профессиональной подготовки, одиннадцати детских садах и 12 школах. Кроме того, за последние сутки 120 человек были эвакуированы в город Одесса и соседнюю Молдову, сообщил Сенкевич в своем Telegram-канале, как записал The Kiev Independent.

Так, мэр заявил, что в результате обстрелов линии электропередач в Ингульском районе были повреждены и закончились. Но по состоянию на 18:30 (по местному времени) сеть была отремонтирована и электроснабжение восстановлено.

Однако города Снигуровка, Широкое, Прибугское, Заселка, Новониколаевка и Бармашово остаются без электричества, как подтвердил Сенкевич.

Muertos apilados en Mikolaiv BULENT KILIC | AFP

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «искажении фактов» в контексте резни в Буче и заверил, что «они не смогут обмануть весь мир», поскольку есть «множество доказательств» того, что российские войска разрушают города и похищают, пытают и убивают мирных жителей .

«Придет время, когда все россияне узнают всю правду о том, кого из их сограждан убили. Кто отдавал приказы. Кто закрывал глаза на убийства», - подчеркнул он в своей обычной вечерней речи, сообщается на официальном сайте украинского председательства.

Зеленский напомнил, что в городе Буча «убито и пытают» более 300 человек, и это число, по словам украинского президента, «может быть больше», когда весь город будет тщательно осмотрен. «И это всего лишь один город», - добавил он.

В этой связи он заявил, что Москва «уже начинает ложную кампанию, чтобы скрыть свою вину в массовых убийствах мирных жителей в Мариуполе», поэтому «они попытаются скрыть следы своих преступлений», чего они не делали, покидая Бучу.

«Они сделают десятки интервью на сцене, переиздают записи и убивают людей специально, чтобы это выглядело так, будто их убил кто-то другой», - сказал он, добавив, что «прилагаются все усилия для выявления российских военных, причастных к этим преступлениям».

(С информацией от Europa Press)

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