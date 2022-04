Андреа Легаррета поздравила Мию Рубин с пением в Cumbia Machine Tour: «Я не оправляюсь от того, что пережила»

В прошлую пятницу, 1 апреля, начался тур Cumbia Machine Tour, в котором участвуют несколько артистов, включая Эрика Рубина и его дочь с Андреа Легарретой, Мией Рубин.

Таким образом, перед лицом подъема карьеры своей маленькой девочки ведущая Morning Today не заставила себя долго поздравить ее через социальные сети и поделилась нежным изображением, в котором мама и дочь эффектно выглядят в своих нарядах.

«И если говорить об исполнении мечты... Я не знаю, исполнилась ли эта мечта твоя или моя красавица! Потому что пока ты исполняешь мечту петь и заниматься любимым делом рядом со своим отцом и многими великими артистами, на этой сцене и с той замечательной аудиторией, которая так аплодировала тебе... Я исполняю свою мечту увидеть вас БЕЗМЕРНО СЧАСТЛИВЫМИ и ИСПОЛНЕННЫМИ, занимаясь тем, чем вы любили заниматься больше всего с тех пор, как начали говорить свои первые слова...» Легаррета свой пост в Instagram.

Mía Rubín despegó en su carrera musical (Foto: Ig @andrealegarreta)

В посте вы можете увидеть изображение Мии Рубин, стоящей, обнимающей свою мать, как с улыбкой на губах, так и проявляя много привязанности.

Аналогичным образом, на других фотографиях, которые Легаррета разместила в своем профиле, ее дочь появляется в платье, которое она носила для презентации, а в небольшом клипе ее видят на сцене, поющей кавер на песню No One Knows My Souffer.

«Ух ты! Я до сих пор не оправилась от того, что пережила! От любви зрителей, которые в конце шоу подошли ко мне с такой любовью, чтобы рассказать мне столько красивых и трогательных слов о тебе... Чтобы поздравить меня с вами... Я думаю, что независимо от того, чем занимаются наши дети, самое большое желание матери, которая их так любит, — видеть их счастливыми и реализовывать свои мечты! А ты сияешь!! Ты так мило сияешь... Вы пели, а я пела среди этой большой аудитории рядом с вашей младшей сестрой, которая тоже была тронута и взволнована! Вы танцевали и танцевали вместе с вами», — продолжила писать Андреа.

La joven se mostró contenta de su participación (Foto: Ig @andrealegarreta)

Кроме того, ведущая шоу углубилась в то, что была полна счастья от достижений Мии в это время, а также воспользовалась случаем, чтобы поблагодарить Эрика Рубина за безоговорочную поддержку дочери.

«Я праздную вашу жизнь и то, чем вы живете! Я горжусь парой прекрасных существ, которыми они являются! Я никогда не устану благодарить Бога за тебя!! Поздравляю со вчерашней любовью! И за что!! Как вам повезло, что у вас есть папа, который поддерживает вас и был вашим учителем и проводником! Выходить на сцену с такими звездами! Мама всегда с тобой и для тебя! Для вас!! Всегда вместе!! Всегда вместе!! @miarubinlega #amoreterno», - сказал он.

Mía Rubín es hija de Erik y Andrea (Foto: Ig @andrealegarreta)

Реакция пользователей сети не заставила себя долго ждать, и некоторые из их сотрудников СМИ даже воспользовались возможностью, чтобы поздравить семью.

«Какие красивые слова мой Энди, и как замечательно, что у вас есть возможность аплодировать и наслаждаться его путем рядом с ним. Поздравляю @miarubinlega», написала Изабель Ласкюрен. А Таня Васкес добавила: «Поздравляю пару красивых девушек, которые имеют благословения и счастье»

Жерогина Ольгин тоже не отставала и заметила, что Легаррета была прекрасной матерью: «Поздравляю, Андреа, ты был отличным примером, поддержкой и проводником для своей семьи».

