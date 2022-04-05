AMLO встретилась с промышленниками: они говорили об упрощении налогового бремени и дефиците воды в Монтеррее

В твите нынешний президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор подтвердил обед, который он предложил в Национальном дворце с группой из 20 бизнесменов, с которыми он говорил о кризисе водоснабжения в районе Монтеррея: «Мы провели рабочий обед с членами Палаты трансформационной индустрии. Меня сопровождали министр экономики Татьяна Клутье Каррильо; министр финансов Рохелио Рамирес де ла О и Альфонсо Ромо», - сказал он.

Он также упомянул, что уже есть результаты в бюджетном упрощении для микропредприятий, и заявил, что они будут продолжать добиваться прогресса в других областях, «кроме того, мы занимаемся проблемой отсутствия безопасности и нехватки воды в столичном районе Монтеррея. Было уважение и желание продолжать работать на благо всех», - сказал он.

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