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понедельник 4 апрель 2022
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Россия

Алекс Валера получил удар головой в матче Университарио против ADT за Лигу 1

«Кремы» вышли со всем на дополнительном этапе и быстро сравняли счет через своего бомбардира.

Newsroom Infobae

4 апрель 2022

Университарио де Депортес связывает 1:1 с ADT на дату 8 Лиги 1. Альваро Гутьеррес воспользовался перерывом, чтобы внести изменения и сделал все во втором тайме, таким образом, частичное равенство было достигнуто благодаря Алексу Валере в «Монументале».

Это произошло через 4 минуты после второго тайма, Иван Сантильян победил на левом фланге и взял прострел, который получил Джейксон Рейес, но это было оставлено Альберто Кинтеро, который нашел время, чтобы пас в голову Алекса Валеры.

Как и в голе визита, нападающий «меренге» обыграл оборону сверху и хорошо подключился, чтобы дать ему ничью. Бывший футболист «Депортиво Льякуабамба» праздновал эйфорию и поднял настроение всем болельщикам.

Гол Алекса Валеры на 1-1 в Университарио против ADT за Лигу 1. (Видео: ПЕРЕВОРОТ В ПЕРУ).

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