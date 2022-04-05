Алекс Валера получил удар головой в матче Университарио против ADT за Лигу 1

Университарио де Депортес связывает 1:1 с ADT на дату 8 Лиги 1. Альваро Гутьеррес воспользовался перерывом, чтобы внести изменения и сделал все во втором тайме, таким образом, частичное равенство было достигнуто благодаря Алексу Валере в «Монументале».

Это произошло через 4 минуты после второго тайма, Иван Сантильян победил на левом фланге и взял прострел, который получил Джейксон Рейес, но это было оставлено Альберто Кинтеро, который нашел время, чтобы пас в голову Алекса Валеры.

Как и в голе визита, нападающий «меренге» обыграл оборону сверху и хорошо подключился, чтобы дать ему ничью. Бывший футболист «Депортиво Льякуабамба» праздновал эйфорию и поднял настроение всем болельщикам.