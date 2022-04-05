После серьезной аварии Тайгер Вудс объявил, что планирует сыграть в «Августе Мастерс»

Golf - The Masters - Augusta National Golf Club - Augusta, Georgia, U.S. - April 4, 2022 Tiger Woods of the U.S. on the 9th green during a practice round REUTERS/Mike Blake

Тайгер Вудс планирует выступить на этой неделе на Augusta Masters, что стало бы потрясающим новым возвращением в спорт астро гольфа, всего через 13 месяцев после того, как получил серьезные травмы правой ноги в дорожно-транспортном происшествии.

«Прямо сейчас я чувствую, что собираюсь играть», - сказал он на пресс-конференции в Национальном гольф-клубе Augusta (штат Джорджия), где тренируется уже неделю, чтобы попробовать сыграть первый Большой шлем сезона. «У меня нет сомнений в том, что я умею делать, когда дело касается гольфа. Ходьба - трудная часть», - раскрыл он.

15-кратный чемпион Большого шлема планирует сыграть тренировочный раунд на девять лунок в среду и примет окончательное решение после того, как его тело восстанавливается после этих усилий. «Речь идет о том, как мое тело будет восстанавливаться и что мое тело может сделать на следующий день», - пояснил он после игры в девятилуночные тренировочные раунды в последние два дня.

Вудс сказал, что чувствует, что может выиграть шестой титул Masters, чтобы соответствовать рекорду Джека Никлауса за все время, несмотря на то, что он не играл с Masters 2020 года, сыгранного в ноябре того же года из-за COVID-19.

Tiger Woods quiere volver a jugar este jueves ante miles de fanáticos (Reuters) REUTERS

Стоит помнить, что 46-летний гольфист был госпитализирован в течение нескольких недель и не мог ходить в течение нескольких месяцев после автомобильной аварии в Февраль 2021 года. Позже он сказал, что ему повезло, что он выжил и сбежал обеими ногами: «Это был трудный путь. Сказать, что я собирался играть здесь... Я бы сказал, что это очень маловероятно».

Теперь его план состоит в том, чтобы сделать свое 24-е открытие в Мастерсе. Звезда североамериканского спорта проверил свою способность ходить по горной трассе на прошлой неделе, и объявил, что эпическое возвращение возможно. В воскресенье он написал в твиттере, что это будет «решение игрового времени», будет ли он играть на этой неделе или нет.

Вудс поставил себя на тест с практическими раундами в воскресенье и понедельник, последний перед тысячами фанатов, которые поддержали его в первой полной зрительской сессии в Augusta National с 2019 года, когда он выиграл удивительный титул, чтобы завершить восстановление после операции по слиянию позвоночника.

Tiger Woods sufrió un espeluznante accidente en febrero de 2021 (EFE)

В течение этой недели несколько ведущих игроков в гольф высказали свою точку зрения на то, что может стать возвращением большой звезды. «Он хорошо ходил», - сказал победитель Masters 1992 года Фред Парс, поделившись с ним девятью лунками. «Он не пропустил много выстрелов, он очень хорошо ездил... этот парень просто нереален».

Австралиец Кэмерон Дэвис, сыгравший с Вудсом последние пять лунок в тренировочном раунде в воскресенье, сказал: «Я все еще немного медленно поднимался на пару холмов на 17 и 18 лунках. Хорошо бьется. Он задевает достаточно далеко, чтобы играть в лунки так, как вам нужно. Я не вижу причин, по которым я не могу здесь собраться».

Открытие Вудса в первом раунде четверга станет одним из самых удивительных возвратов травм в истории спорта, так как пятикратный чемпион Masters официально не играл с момента защиты своего титула на Мастерсе 2020 года. «Он делает снимки, которые вам нужно сделать», - сказал Дэвис. «Я хорошо играл. Все выглядело довольно солидно. Будем рады видеть вас здесь, если вы решите играть в четверг».

Со своей стороны, четырехкратный победитель мейджора, его соотечественник Брукс Коепка, который будет искать свою первую зеленую куртку, сказал: «Я счастлив, что он выглядит здоровее и способен играть в гольф. Она нужна нам, она нужна игре, она нужна всем, болельщикам это нужно».

С информацией от AFP

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