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вторник 5 апрель 2022
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После серьезной аварии Тайгер Вудс объявил, что планирует сыграть в «Августе Мастерс»

Американец тренируется, чтобы принять участие в первом турнире Большого шлема сезона. В этот четверг, когда состоится первый раунд, он подтвердит свое решение

Newsroom Infobae

5 апрель 2022
Golf - The Masters - Augusta National Golf Club - Augusta, Georgia, U.S. - April 4, 2022 Tiger Woods of the U.S. on the 9th green during a practice round REUTERS/Mike Blake
Golf - The Masters - Augusta National Golf Club - Augusta, Georgia, U.S. - April 4, 2022 Tiger Woods of the U.S. on the 9th green during a practice round REUTERS/Mike Blake

Тайгер Вудс планирует выступить на этой неделе на Augusta Masters, что стало бы потрясающим новым возвращением в спорт астро гольфа, всего через 13 месяцев после того, как получил серьезные травмы правой ноги в дорожно-транспортном происшествии.

«Прямо сейчас я чувствую, что собираюсь играть», - сказал он на пресс-конференции в Национальном гольф-клубе Augusta (штат Джорджия), где тренируется уже неделю, чтобы попробовать сыграть первый Большой шлем сезона. «У меня нет сомнений в том, что я умею делать, когда дело касается гольфа. Ходьба - трудная часть», - раскрыл он.

15-кратный чемпион Большого шлема планирует сыграть тренировочный раунд на девять лунок в среду и примет окончательное решение после того, как его тело восстанавливается после этих усилий. «Речь идет о том, как мое тело будет восстанавливаться и что мое тело может сделать на следующий день», - пояснил он после игры в девятилуночные тренировочные раунды в последние два дня.

Вудс сказал, что чувствует, что может выиграть шестой титул Masters, чтобы соответствовать рекорду Джека Никлауса за все время, несмотря на то, что он не играл с Masters 2020 года, сыгранного в ноябре того же года из-за COVID-19.

Tiger Woods quiere volver a jugar este jueves ante miles de fanáticos (Reuters)
Tiger Woods quiere volver a jugar este jueves ante miles de fanáticos (Reuters)REUTERS

Стоит помнить, что 46-летний гольфист был госпитализирован в течение нескольких недель и не мог ходить в течение нескольких месяцев после автомобильной аварии в Февраль 2021 года. Позже он сказал, что ему повезло, что он выжил и сбежал обеими ногами: «Это был трудный путь. Сказать, что я собирался играть здесь... Я бы сказал, что это очень маловероятно».

Теперь его план состоит в том, чтобы сделать свое 24-е открытие в Мастерсе. Звезда североамериканского спорта проверил свою способность ходить по горной трассе на прошлой неделе, и объявил, что эпическое возвращение возможно. В воскресенье он написал в твиттере, что это будет «решение игрового времени», будет ли он играть на этой неделе или нет.

Вудс поставил себя на тест с практическими раундами в воскресенье и понедельник, последний перед тысячами фанатов, которые поддержали его в первой полной зрительской сессии в Augusta National с 2019 года, когда он выиграл удивительный титул, чтобы завершить восстановление после операции по слиянию позвоночника.

Tiger Woods sufrió un espeluznante accidente en febrero de 2021 (EFE)
Tiger Woods sufrió un espeluznante accidente en febrero de 2021 (EFE)

В течение этой недели несколько ведущих игроков в гольф высказали свою точку зрения на то, что может стать возвращением большой звезды. «Он хорошо ходил», - сказал победитель Masters 1992 года Фред Парс, поделившись с ним девятью лунками. «Он не пропустил много выстрелов, он очень хорошо ездил... этот парень просто нереален».

Австралиец Кэмерон Дэвис, сыгравший с Вудсом последние пять лунок в тренировочном раунде в воскресенье, сказал: «Я все еще немного медленно поднимался на пару холмов на 17 и 18 лунках. Хорошо бьется. Он задевает достаточно далеко, чтобы играть в лунки так, как вам нужно. Я не вижу причин, по которым я не могу здесь собраться».

Открытие Вудса в первом раунде четверга станет одним из самых удивительных возвратов травм в истории спорта, так как пятикратный чемпион Masters официально не играл с момента защиты своего титула на Мастерсе 2020 года. «Он делает снимки, которые вам нужно сделать», - сказал Дэвис. «Я хорошо играл. Все выглядело довольно солидно. Будем рады видеть вас здесь, если вы решите играть в четверг».

Со своей стороны, четырехкратный победитель мейджора, его соотечественник Брукс Коепка, который будет искать свою первую зеленую куртку, сказал: «Я счастлив, что он выглядит здоровее и способен играть в гольф. Она нужна нам, она нужна игре, она нужна всем, болельщикам это нужно».

С информацией от AFP

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