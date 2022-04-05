Ранее: вот как вы можете вычесть добровольные взносы со своего пенсионного сберегательного счета

Ряд личных вычетов может быть подан во время годовой налоговой декларации и получить баланс в пользу, например добровольные взносы, то есть те, которые вы платите администрации пенсионного фонда (Afore), как отозвал Консар в интересах работников.

Следует помнить, что личные вычеты - это те расходы, которые налогоплательщик имеет право уменьшить из своего накопленного дохода по годовой налоговой декларации, которая будет сделана в течение апреля месяца.

В этой связи Национальная комиссия системы пенсионных накоплений (Consar) призвала налогоплательщиков знать об этом вопросе и подчеркнула: «Если вы внесли добровольные взносы на свой счет Afore в прошлом году, вы можете их вычесть».

Однако, чтобы получить доступ к пособию, дополнительные ресурсы или ресурсы, которые были введены добровольно, должны оставаться на счете до достижения ими 65 лет. Единственным исключением в этих случаях является недействительность или неспособность владельца работать.

Как это сделать?

* Во время составления годового отчета заинтересованное лицо должно получить доступ к разделу «личные вычеты».

El proceso se realiza durante la declaración anual. (Foto: Pixabay)

*Затем вы должны определить общую сумму, выделенную на сбережения, с помощью концепции «добровольные взносы в SAR».

* В случае баланса в пользу налогоплательщик должен включить Interbank Clabe, где он получит депозит в случае одобрения в пользу.

Следует помнить, что налогоплательщики смогут получить доступ к другим личным вычетам, чтобы получить средства правовой защиты в пользу, в зависимости от обстоятельств.

Некоторые из них: плата за обучение, здравоохранение, жилье, похороны и другие. Однако для этого необходимо предоставить ваучеры или счета.

Что касается ресурсов своего сберегательного счета, Мексиканская ассоциация управляющих пенсионными фондами (Amafore) напомнила, что ответственность за получение хорошей пенсии для будущей жизни лежит на каждом человеке.

В этом смысле существуют некоторые виды добровольных сбережений, таких как долгосрочные взносы, при которых ресурсы могут оставаться на счете в течение как минимум 5 лет. Чем дольше вы остаетесь в Afore, тем выше прибыль, которую он принесет.

El saldo a favor es un beneficio. (Foto: Cuartoscuro) Crisanta Espinosa

Налоговая декларация 2021 года может быть подана до 30 апреля этого года, как объявлено Службой налогового администрирования (SAT).

Процедура может быть выполнена в электронном виде, требуется только пароль. Если баланс получен в пользу более 150 тысяч песо или если счет CLABE изменен, его необходимо отправить с электронной подписью (электронной подписью).

По данным налоговых органов, графики были продлены, а некоторые интернет-сайты были созданы для улучшения обслуживания налогоплательщиков. Для получения дополнительных вопросов или разъяснений заинтересованные стороны могут перейти по следующей ссылке SAT. Вот.

Годовая налоговая декларация будет служить для записи доходов от вашей заработной платы, ваших вычетов, а также для расчета годового налога, подачи в нулях, оплаты или запроса баланса в пользу, то есть возврата или возмещения для работника.

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