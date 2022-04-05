Человек, который ухаживал за автомобилями на фестивале, выиграл новый автомобиль в розыгрыше мероприятия

Хавьер Акоста — «смотритель автомобилей» из департамента Мальдонадо на востоке Уругвая. Так называют в стране людей, которые ухаживают за автомобилями на улице и которые получают вознаграждение по желанию водителя, когда они уезжают со своим автомобилем. Этот человек отправился в город Минас, в центре страны, на 35-й фестиваль «Шахты и апрель», который проходил с пятницы, 1 апреля, по воскресенье, 3 апреля.

Помимо выступлений нескольких национальных артистов, фестиваль также пережил момент большого волнения, когда Акоста, который отправился на мероприятие практиковаться в качестве ухода за автомобилем, выиграл в розыгрыше новый автомобиль.

Мужчина купил номер лотереи 2482 и в воскресенье вечером выиграл автомобиль Renault Sandero. После того, как девушка достала из гигантской банки лист бумаги с номером, который купил смотритель машины, под крик «Оле, оле, Хавьер», мужчина вышел на сцену, где они рисовали номера, чтобы получить свой приз под аплодисменты присутствующих.

По словам самого Акосты, он ежегодно посещает фестиваль вместе со своим братом, который живет в департаменте Лавальеха, где расположен город Минас. «Больше всего меня привлекли и вызвали наибольшее удовлетворение, так это овации людей. Это то, что меня больше всего тронуло, не столько из-за приза, это дало мне счастье», — рассказала победительница Underlining.

Con el número de rifa 2.482, un cuidacoche que trabajaba en un festival ganó un automóvil Renault Sandero

Уже более 20 лет Acosta занимается уходом за автомобилями в разных частях страны, обычно там, где больше движения, потому что чаевые будут выше. Например, в отеле Bikini Beach Parador в Пунта-дель-Эсте предлагаются услуги парковщика.

Собеседование было проведено в больнице Мальдонадо, потому что его партнер проходил гинекологическое исследование, чтобы определить пол ребенка, которого они ожидают. «Этот пришел с 0 километром вниз по руке», - сказал он.

Хавьер «cuidacoche» выиграл новый автомобиль в розыгрыше на фестивале (репортаж: канал 3)

Уход за автомобилем в Уругвае

В Уругвае автослесарь может зарабатывать до 400 уругвайских песо в день (10 долларов США) за восьмичасовую работу на блоке. В 2019 году в правительстве Монтевидео работало около 2000 неформальных работников такого типа.

В 2017 году в Journal of Economic Analysis было опубликовано исследование Хосе Марии Кабреры и Алехандро Сида об уходе за автомобилями в Уругвае. Этот анализ показал, что политика формализации со стороны правительств департаментов существует, потому что, согласно отчету, она повышает статус ухода за автомобилем до тех пор, пока эта деятельность начинает узакониваться системой. Однако это не означает, что работа перестает принадлежать неформальному рынку.

Исследование предупреждает, что предоставление права узуфрукта, то есть каждому назначается один блок, может означать большую гарантию занятости для лица, осуществляющего уход за автомобилем. Однако формализация требует юридического существования в обществе из-за основных процедур, необходимых для получения разрешения, и во многих случаях это является проблемой, поскольку у них нет актуальной документации.

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