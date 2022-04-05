96,8% населения Боготы уже завершили программу вакцинации против covid-19

Fotografía de archivo de una enfermera mientras prepara una dosis de la vacuna de Sinovac contra la covid-19 en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega





Министерство здравоохранения указало, что по состоянию на 3 апреля 2022 года было применено в общей сложности 15 770 894 дозы вакцин против COVID-19, как сообщается в последнем отчете «Вакцинометра» Министерства здравоохранения, опубликованном на веб-сайте SaluData.

Эти дозы, введенные населению Боготы, означают, что 96,8% населения Боготы уже имеют полный график вакцинации против вируса (две дозы), а с точки зрения вакцинации мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 11 лет, как сообщается, 73,4% этой популяции уже имеют первые дозировать.

Следует отметить, что для стимулирования вакцинации Секретариат на этот вторник включил пункты вакцинации для завершения или получения дозы ревакцинации против COVID-19. «Помните о важности соблюдения протоколов биобезопасности, таких как ношение масок в закрытых помещениях, гигиена рук и обеспечение физического дистанцирования для предотвращения инфекций», - настаивает организация.

Существует около 30 крупных точек доступа для граждан, которые, независимо от режима здравоохранения, могут бесплатно получить доступ к применению вакцин Moderna, Pfizer, Sinovac и AstraZeneca.

После прибытия омикронного варианта covid-19 в Боготу количество инфекций в последние недели снизилось, например, к понедельнику, 4 апреля, по всей стране было подтверждено 307 новых случаев инфицирования и 10 смертей.

«В настоящее время в Боготе зарегистрировано 1497 активных случаев COVID-19. Мы делимся самым последним отчетом с заражением по местности и более интересными данными. #SaluDataTeTieneElDato Там вы найдете официальную информацию о коронавирусе в городе», - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Кроме того, по данным SaluData, наибольшее количество инфекций зарегистрировано в населенных пунктах Суба 269 тысяч, Кеннеди 216 тысяч, Энгатива 195 тысяч и Усакен с 144 тысячами.

Кроме того, несмотря на то, что число случаев заболевания значительно сократилось, Секретариат установил мобильные станции по всему городу для отслеживания случаев заболевания Covid-19, чтобы предоставить доступ к бесплатным тестам ПЦР.

В 18 местах работают 24 киоска, которые будут открыты с 8:00 до 17:00, пока есть запасы. Следует отметить, что заинтересованные стороны должны предъявить документ, удостоверяющий личность, и предоставить основные идентификационные данные. В свою очередь, у EPS также есть другие вакансии для своих аффилированных лиц, которые требуют планирования.

Примечательно, что на национальном уровне страна демонстрирует стабильность с точки зрения случаев заболевания COVID-19. Директор эпидемиологии и демографии Клаудия Куэльяр дала общие рекомендации на Едином командном пункте 126.

«Сохранение оборудования для наблюдения, отслеживания или тестирования в указанные сроки; быстрое проведение локализации» является основным моментом, сделанным должностным лицом, с особым упором на население с факторами риска, и она настоятельно призвала применять тесты в соответствии с приоритетами, установленными в руководящих принципах.

Он добавил, что «мы находимся в очень стабильной ситуации, но мы не можем сказать, что возобновления роста не произойдет или что у нас не будет внезапного входа некоторых сублинажей, поэтому мы должны продолжать выполнять весь план вакцинации».

Кроме того, он отметил важность укрепления мер, принимаемых на секторальном и межсекторальном уровнях, что позволит оказать большее позитивное воздействие на здоровье и благополучие людей, живущих в Колумбии.

Куэльяр подтвердил необходимость сохранения мер биобезопасности и повторной вакцинации людей в возрасте 60 лет и старше, которые, несмотря на низкие показатели смертности, остаются той возрастной группой, которая больше всего составляет эти показатели.







