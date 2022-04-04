Что выявило первое исследование, проведенное на добровольцах, целенаправленно инфицированных COVID-19

Female laboratory specialist holding test tube with cotton swab, medical science professional taking sample for lab analysis.

Исследования, которые некоторые научные секторы считают спорными, поскольку люди были намеренно инфицированы для этого, дали удивительные результаты в отношении того, как происходит распространение COVID-19. Подробности исследования были опубликованы в этот четверг, 31 марта, в журнале Nature Medicine.

Среди наиболее выдающихся результатов они указали, что для заражения человека COVID-19 требуется лишь минимальное падение размера человеческого кровяного клетки, нагруженного вирусами.

Хотя эти результаты являются ценными, намеренная прививка патогена человеку для определения его воздействия на организм не принимается всем научным сообществом, даже несмотря на то, что контроль за снижением вреда является исчерпывающим, особенно если речь идет о вирусе, который почти неизвестен, поскольку он сделал его появление чуть более двух лет назад.

«На самом деле, нет другого типа исследований, в которых вы могли бы это сделать, потому что обычно пациенты привлекают ваше внимание только в том случае, если у них развились симптомы, поэтому они пропускают все те дни, когда назревает инфекция», - сказал ведущий автор исследования доктор Кристофер Чиу, врач-инфекционист и иммунолог в Имперском колледже Лондона.

Fueron reclutados 36 voluntarios de entre 18 y 30 años de edad, ninguno de los cuales presentaba una condición de riesgo ante la infección con el virus SARS-CoV-2 EFE/ Esteban Biba/Archivo

Согласно деталям исследования, которое началось в марте 2021 года, было завербовано 36 добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет, ни у кого из которых не было состояния риска заражения вирусом SARS-CoV-2, что было условием для участия в анализе. Таким образом, ни у кого из добровольцев не было избыточного веса, не было проблем с почками, печенью, сердцем, легкими или кровью. Они также сформировали обширную форму информированного согласия на участие.

Чтобы максимально снизить риски ухудшения состояния COVID-19, первые 10 инфицированных участников прошли лечение противовирусным ремдесивиром, который предотвращает тяжелое заболевание. Ученые также назначали моноклональные антитела, если какой-либо из случаев ухудшился. В конце концов, ремдесивир оказался ненужным, и исследователям никогда не приходилось кому-либо давать антитела.

Форма заражения заключалась в том, чтобы вставить в нос добровольцев длинную тонкую трубку с небольшой каплей жидкости, содержащей первоначально обнаруженный штамм вируса. С тех пор они находились под медицинским наблюдением 24 часа в сутки и в течение двух недель находились в палатах Королевской бесплатной больницы в Лондоне, где был специальный воздушный поток, предотвращающий утечку вируса.

De los 36 participantes, justo la mitad, 18 de ellos, se infectaron, dos de los cuales nunca desarrollaron síntomas. Entre quienes se enfermaron, sus enfermedades fueron leves. Tenían la nariz tapada, congestión, estornudos y dolor de garganta (FOTO: IMSS/CUARTOSCURO.COM) Fotografía Cortesía

Из 36 участников только половина, 18 из них, были инфицированы, у двоих из которых симптомы не развились . Среди заболевших их болезни протекали в легкой форме. У них был заложенный нос, заложенность носа, чихание и боль в горле.

Большинство участников исследования, заразившихся COVID-19, 83%, потеряли обоняние, по крайней мере, в некоторой степени. Девять не чувствовали запаха.

У большинства людей потеря обоняния улучшилась, но через 6 месяцев после окончания исследования у человека продолжалось изменение обоняния, хотя оно улучшалось. Ученые сочли эту ситуацию тревожной, потому что недавнее исследование показало, что изменение обоняния связано с изменениями мозга.

По словам Чиу, исследователи подвергли участников когнитивным тестам, чтобы проверить их кратковременную память и время реакции. Они все еще анализируют эти данные, но он считает, что эти тесты «будут действительно информативными».

La mayoría de los participantes del estudio que contrajeron COVID-19, el 83%, perdieron el sentido del olfato, al menos hasta cierto punto. Nueve no podía oler nada EFE/Daniel Pérez EFE

Ни у одного из добровольцев, участвовавших в исследовании, не было вовлечения легких в инфекцию. Ведущий исследователь считает, что это связано с тем, что они были молодыми и здоровыми и были привиты небольшим количеством вируса. Помимо потери обоняния, никаких других симптомов не сохранялось.

Благодаря этому исследованию ученые пришли по крайней мере к восьми выводам о вирусе SARS-CoV-2 и его воздействии на организм.

1. Небольшое количество вируса, около 10 микрон — количество в одной капле, которое человек чихает или кашляет — может вызвать заболевание.

2- COVID-19 имеет очень короткий инкубационный период . Человеку требуется около двух дней после заражения, чтобы начать элиминацию вируса.

Los especialistas pudieron comprobar algo que los epidemiólogos ya habían descubierto y es que las personas eliminan grandes cantidades de virus antes de mostrar síntomas (Getty Images)

3. Специалисты смогли проверить то, что эпидемиологи уже обнаружили, а именно то, что люди устраняют большое количество вирусов до появления симптомов.

4. В среднем молодые и здоровые добровольцы, участвовавшие в исследовании, выделяли вирус в течение шести с половиной дней , но некоторые из них выводили вирус в течение 12 дней.

5- Инфицированные люди могут устранить высокий уровень вируса без каких-либо симптомов.

6- Примерно через 40 часов после внедрения вируса он может быть обнаружен в задней части горла.

7. Потребовалось около 58 часов, чтобы вирус появился в мазках из носа, где в конечном итоге он вырос до гораздо более высоких уровней.

8- Тесты бокового потока, экспресс-тесты в домашних условиях очень хорошо работают, чтобы определить, заразен ли человек. Исследование показало, что эти типы тестов могут диагностировать инфекцию до того, как будет сгенерировано от 70 до 80% жизнеспособного вируса.

Проведенный анализ подтверждает многие гипотезы, высказанные эпидемиологами , и демонстрирует, среди прочего, важность ношения маски при инфицировании человека, поскольку она защищает тех, кто находится поблизости.

Aproximadamente la mitad de los participantes del estudio nunca se enfermaron y nunca desarrollaron anticuerpos, a pesar de recibir exactamente la misma dosis del virus EFE/ Jeffrey Arguedas/Archivo EFE

Чиу сказал, что он повторит этот тип исследования после достигнутого успеха, но на этот раз у вакцинированных людей, инфицированных вариантом Delta, для изучения их иммунного ответа. Ученый сообщил, что его команда также планирует продолжить изучение людей, которые не заболели.

«Вот что действительно интересно», - сказал он. Примерно половина участников исследования никогда не заболевала и не вырабатывала антитела, несмотря на то, что получали точно такую же дозу вируса.

Все они были исследованы на наличие антител к тесно связанному вирусу, такому как оригинальный вирус атипичной пневмонии. Так что не перекрестная защита обеспечивала их безопасность, а нечто другое.

«Есть много других вещей, которые помогают нам защитить», — сказал Чиу. «В носу есть барьеры. Существуют различные типы белков и вещей, которые являются очень старыми первичными защитными системами , и вполне вероятно, что они способствовали тому, чтобы они не были инфицированы, и мы действительно заинтересованы в том, чтобы понять, что это такое».

Понимание других факторов может помочь нам обеспечить более широкую защиту людей в случае будущей пандемии.

La doctora Kathryn Edwards, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de la Universidad de Vanderbilt que escribió un editorial publicado junto con el estudio. La investigación, afirmó, ofrece información importante sobre la infección y el contagio con el virus SARS-CoV-2

Доктор Кэтрин Эдвардс, специалист по детским инфекционным заболеваниям из Университета Вандербильта, которая написала редакционную статью, опубликованную в связи с исследованием. Исследование, по его словам, предоставляет важную информацию об инфекции и заражении вирусом SARS-CoV-2.

Образцы крови и тканей, собранные для исследования, продолжат анализироваться в ближайшие годы, отметил он. «Я думаю, что они все в морозильной камере, так сказать, и их набивают. Поэтому я думаю, что это должно быть очень мощным».

В конце концов, она считает, что исследование развеяло многие опасения по поводу исследований человеческих проблем и проложило дорогу другим.

«Мы не будем делать сложные исследования у младенцев, и мы не будем делать этого у 75-летних с хроническим заболеванием легких», - сказал он. Но у молодых и здоровых людей «я думаю, что это исследования, которые будут полезны», считает специалист.

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