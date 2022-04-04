Трое полицейских были обвинены в гибели нескольких гражданских лиц в дни национальной забастовки в Кали

В последние часы прокурор из Специализированного управления по борьбе с нарушениями прав человека представил обвинительное заключение против трех полицейских, которые были причастны к гибели шести гражданских лиц во время демонстраций национальной забастовки в Кали. Аналогичным образом, военнослужащие, как сообщается, несут ответственность за некоторые случаи телесных повреждений.

Один из упомянутых — полковник Эдгар Вега Гомес, который в то время был оперативным начальником столичной полиции Кали. Кроме того, он был назначен начальником службы и «ответственным за руководство действиями своих подчиненных по восстановлению порядка».

Согласно отчету прокурора, Вега Гомес не предприняла бы корректирующих мер для предотвращения эксцессов со стороны государственных сил и, следовательно, поставила под угрозу неприкосновенность гражданских лиц, участвовавших в днях демонстраций. Теперь полковнику придется отвечать за преступления, связанные с убийством при отягчающих обстоятельствах и нанесением телесных повреждений.

Кроме того, был замешан лейтенант Нестор Фабио Мансилья, который отвечал за людей из Группы специальных операций (GOES), которые якобы расстреливали протестующих и граждан вне маршей. Теракты произошли во время двух разных событий: первое произошло 30 апреля в районе Эль-Диаманте и второе, в ночь на 3 мая, точнее в районе Силоэ.

«Офицер, как утверждается, не выполнил обязанности по управлению войсками своего подразделения и не принял необходимых мер, чтобы избежать дальнейших жертв. В записке указано, что он будет нести ответственность за преступления, связанные с убийством при отягчающих обстоятельствах и нанесением телесных повреждений», - пояснили в ходе расследования прокуратура.

Наконец, появляется патрульный Уилсон Орландо Эспаррагоза. В результате доказательственных материалов и технических доказательств он был ответственен за выстрел снаряда, в результате которого погиб молодой человек, участвовавший в мобилизациях перед CAI Villa del Sur, сектор Пуэрто-Реллена, во второй половине дня 28 апреля 2021 года.

Расследования говорят о том, что, по всей видимости, мужчина в форме выстрелил из своего снаряжения против протестующего, когда он был «беззащитен», тем самым не представляя никакой опасности для окружающих. «Действия чиновника были бы несоразмерными и нарушали бы принципы, которые должны сопровождать тех, кто охраняет порядок. В этом смысле обвинение связано с убийством при отягчающих обстоятельствах», - говорится в заключении властей.

Manifestantes se enfrentan con miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante las protestas en Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr/Archivo EFE

Что касается ущерба, причиненного в дни национальной забастовки, мэрия Кали распорядилась восстановить памятник Себастьяну де Белалькасару, расположенный к северо-западу от столицы Вальекаукана.

Напомним, что памятник был снесен коренным населением Мисак в прошлом году в знак протеста против налоговой реформы. Новая скульптура должна быть возведена, хотя есть несколько недоброжелателей к ее наложению, поскольку она настроена как исторический символ города, потому что она является его завоевателем.

Согласно указу, за этот проект будут отвечать секретариаты по вопросам безопасности и правосудия, финансов, инфраструктуры, культуры и Специальная административная группа по управлению товарами и услугами, однако следует отметить, что эта работа будет иметь важные изменения для утверждения положение протестантских общин.

Кроме того, был открыт открытый конкурс для представления различных мультикультурных предложений. Они должны подчеркнуть языки, ценности и идентичность Каленьи для памятника.

Instalarán nuevamente el monumento de Sebastián de Belalcázar (Colprensa)

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