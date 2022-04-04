Они позволяют выставлять счет налога на имущество за физическую форму для пожилых людей

С 1 апреля Министерство финансов начало выдавать счета-фактуры по налогу на имущество, которые доступны на новой цифровой платформе: Виртуальный офис, оттуда налогоплательщики должны зарегистрироваться с помощью электронной почты и безопасного пароля, а затем выполнить процедуру формирования квитанции и оплаты.

Однако, поскольку не все граждане имеют возможности для доступа к новым технологическим средствам, Министерство финансов направит счет за физический учет людям из слоев 1, 2, сельских и, в группе 3, владельцам, которые являются взрослыми старше 60 лет.

«Согласно последнему письму CHIP, срок действия Predial со скидкой 10% будет перенесен с 9 по 24 мая; и без скидки крайний срок истекает до 24 июня. То есть у налогоплательщиков, которые еще не задекларировали и не уплатили налог, будет больше месяца, чтобы получить льготу», - заявили в организации.

Мэрия направит счета за физическое состояние почти 700 000 объектов недвижимости в слоях 1, 2 и сельской местности и 260 000 домов на уровне 3, собственность которых принадлежит пожилым людям. Эти люди смогут соблюдать уплату налога на имущество по традиционным каналам.

Со своей стороны, министр финансов Хуан Маурисио Рамирес пояснил, что новая платформа «упростит процедуры и предоставит полную, точную и своевременную информацию более чем 2,6 млн налогоплательщиков Predial в Боготе, включая тех, кто собирается платить в рассрочку».

Как зарегистрироваться в виртуальном офисе?

1. Налогоплательщики должны посетить официальный веб-сайт окружного секретариата казначейства.

2. Перейдите в раздел «Виртуальный офис» и нажмите «Зарегистрировать новый виртуальный офис», а затем «Зарегистрироваться здесь».

3. Выберите тип документа, с которым вы собираетесь регистрироваться, и заполните запрошенные данные.

4. Нажмите на опцию «ОК».

5. Ответьте на вопросы проверки, которые задает система, и нажмите «Отправить». Следует помнить, что если ответы неверны, система не позволит вам продвинуться вперед в процессе.

6. Создайте имя пользователя и пароль. Если вы ранее зарегистрировали адрес электронной почты на странице, он появится, но вы можете изменить его, если хотите.

7. Вы получите электронное письмо с подтверждением регистрации для активации учетной записи.

Одной из новинок этого виртуального офиса является то, что пользователь налогоплательщика больше не будет идентификационным номером, а электронным письмом, который с надежным паролем позволит выполнять процедуры.

Как загрузить и оплатить налог на имущество?

После соответствующей регистрации граждане могут перейти на страницу Секретариата казначейства Боготы, чтобы загрузить и оплатить соответствующий счет. Вот шаги, которые необходимо выполнить:

1. Найдите часть Виртуального офиса и нажмите кнопку «Единый налог на имущество».

2. Войдите в систему, используя ранее созданный адрес электронной почты и пароль.

3. Нажмите кнопку «Налогоплательщик», чтобы совершить все транзакции и платежи.

4. Выберите вкладку «Оплата».

5. В раскрывающихся вкладках выберите «Налог на имущество», выберите 2022 год и нажмите «Поиск».

6. Появится окно, в котором вы найдете возможность загрузить счет-фактуру, а также произвести соответствующий платеж.

Даты уплаты налога на имущество

В этом году налогоплательщики должны будут выполнить это обязательство до 24 июня. Однако, если Богота заинтересована в оплате со скидкой 10%, они должны отменить ее в период с 9 по 24 мая.

Fechas del impuesto predial Foto: Alcaldía de Bogotá

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