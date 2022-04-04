ООН сертифицировала 3455 жертв среди гражданского населения в Украине с начала российского вторжения

Согласно последнему докладу Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), российское вторжение в Украину привело к жертвам в общей сложности 3455 гражданских лиц до полуночи 2 апреля, в том числе 1417 погибших и 2038 раненых.

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку информация из некоторых мест, где велись тяжелые боевые действия, еще не подтверждена.

Из 1417 смертей УВКПЧ насчитало 293 мужчины, 201 женщину, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 59 детей и 802 взрослых, пол которых до сих пор неизвестен.

Из 2038 раненых 241 мужчина, 187 женщин, 41 девочка и 38 мальчиков, а также 92 ребенка и 1439 взрослых до сих пор неизвестного пола.

По данным УВКПЧ, в Донецкой и Луганской областях, где боевые действия активизировались в последние дни, погибло 1504 человека (468 погибших и 1036 раненых): 1185 жертв (401 погибших и 784 раненых) на контролируемых правительством территориях и 319 на территории, контролируемой самопровозглашенными республики (67 погибших и 252 раненых)

В других регионах Украины (город Киев и Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская и Житомирская области), которые находились под контролем правительства на момент возникновения жертв, было зарегистрировано 1951 человек (949 погибших и 1002), согласно доклад УВКПЧ.

Fosa común en Bucha (Maxar/Reuters) via REUTERS

По данным Управления по правам человека, большинство жертв среди гражданского населения было вызвано применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и системы залпового огня, а также воздушные и ракетные удары.

УВКПЧ заявляет, что оно «принимает к сведению» доклад Генеральной прокуратуры Украины, согласно которому по состоянию на 8 часов утра 3 апреля (по местному времени, 5 по Гринвичу) 158 детей были убиты и по меньшей мере 258 ранены.

Президент Владимир Зеленский заявил, что создал специальный орган для расследования массовых убийств в районах, где российские войска вышли из окрестностей столицы, после того как Москва перенаправила свое наступление на юго-востоке Украины.

Масштабы массовых убийств все еще расследуются, но генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что тела 410 гражданских лиц были найдены.

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил AFP, что 280 тел были доставлены в массовые могилы, потому что их невозможно было похоронить на кладбищах, которые находятся в пределах досягаемости стрельбы.

Компания по созданию спутниковых снимков Maxar представила фотографии массового захоронения в помещении местной церкви.

Муниципальный работник Сергей Капличный сообщил AFP, что российские войска сначала отказались разрешить сельским жителям хоронить погибших в Буче.

(С информацией от EFE и AFP)

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