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«Olé, olé olé olé, Taylor, Taylor», открывший эмоциональную дань памяти Тейлор Хокинс на церемонии вручения премии Грэмми 2022 года

Академия отдала сердечную дань уважения барабанщику Foo Fighters во время гала-церемонии награждения

Newsroom Infobae

4 апрель 2022

На гала-вечере 64-й премии «Грэмми» было много главных героев, но был один, кто, несмотря на то, что физически не был на арене MGM Grand Garden в Лас-Вегасе, чувствовал, что он был среди подавляющего большинства присутствующих, и это не могло остаться незамеченным: Оливер Тейлор Хокинс.

Барабанщик Foo Figthers был одной из фигур, удостоенных чести в пространстве, где Академия использует возможность сделать In Memoria тем, кто не в теле, но продолжает наполнять души его музыкой. С «Вот мой герой» началась дань уважения музыканту, и мимоходом прозвучала песня «Olé, olé olé olé, Taylor», которая потрясла тысячи поклонников в социальных сетях, начиная с Twitter.

FOTO: Vía Twitter
FOTO: Vía Twitter
FOTO: Vía Twitter
FOTO: Vía Twitter
FOTO: Vía Twitter
FOTO: Vía Twitter
FOTO: Vía Twitter
FOTO: Vía Twitter
Vía Twitter
Vía Twitter

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