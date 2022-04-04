Караван «Крестный путь мигрантов» был передан властям НИМ в штате Чьяпас

Honduran migrant Kevin Hernadez, 20, gets his mouth sewed shut as part of a protest calling the Mexican government to speed up the humanitarian visa process, while he travels in a caravan heading the U.S., in Alvaro Obregon, Mexico, April 2, 2022. REUTERS/Jose Torres

Второй караван мигрантов этого года, который покинул мексиканский город Тапачула на границе с Гватемалой в прошлую пятницу с целью добраться до Мехико, завершился в это воскресенье, когда он был передан властям Национального института миграции (INM).

Караван, получивший название «Крестный путь мигрантов» из-за его близости к Страстной неделе, длился три дня и едва продвинулся примерно на 16 километров до общины Альваро Обрегон, практически на выезде из Тапачулы, где в это воскресенье около 400 мигрантов согласились завершить свое ограниченное путешествие.

Группе, состоящей из представителей Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Гватемалы, Перу, Колумбии, Доминиканской Республики, Венесуэлы, Кубы, Сирии и других национальностей, удалось наладить диалог с иммиграционными властями.

Miembros de la Guardia Nacional chocaron con migrantes en la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas (Foto: EFE/Juan Manuel Blanco) Juan Manuel Blanco | EFE

Это должно было отправить автомобили в центр общины Альваро Обрегон, где они пробыли три дня и доставлены в общину Уэуэтан, откуда их доставили в штаты Табаско и Оахака, где, по данным властей, им будут выданы визы по гуманитарным причинам для продолжить свой пункт назначения или, при необходимости, работать в Мексике.

Кубинский Хорхе Санчес сообщил Эфе, что он решил сдаться агентам НИМ, чтобы больше не ходить, не иметь проблем и быть в мире.

«Они все равно берут нам место, чтобы иметь возможность иметь документы, не зная нашей судьбы», - сказал он.

По словам мигранта и других его соотечественников, «путешествовать по Мексике становится все труднее», поэтому они боятся продолжать ходить и очень подозрительны, потому что по прибытии на мексиканскую территорию их доставляют на миграционную станцию Siglo XXI в Тапачуле.

Fotografía de archivo de una caravana de migrantes en su mayoría haitianos en una carretera del estado de Chiapas (Foto: EFE/ Juan Manuel Blanco) EFE

В то время как сальвадорский Уолтер Бладимир Мартинес сказал: «Я с подозрением отношусь к миграции, потому что не знаю, куда меня отвезут».

В это воскресенье НИМ также обратился к мигрантам-мигрантам, которые (в основном) проходят через Мексику, большинство из которых центральноамериканское и гаитянское происхождение, в связи с практикой, к которой они прибегали в последние недели в знак протеста против того, что, по их мнению, мало или совсем не поддерживает часть национальных властей: ушивание губ или голодовки.

«Национальный институт по миграции (НИМ) Министерства внутренних дел призывает мигрантов не причинять себе вреда и не становиться заложниками интересов третьих лиц, которые утверждают, что защищают свои права человека, а мотивируют их совершать действия, наносящие ущерб их физической и психологической неприкосновенности», — говорится в сообщении агентства в воскресенье через заявление.

(Foto: REUTERS/José Torres) REUTERS

Агентство также заявило, что сожалеет о такой практике, обратившись к властям, и настаивает на том, чтобы мексиканские законы и правила в этой области устанавливали маршруты и случаи оказания помощи для поддержания безопасной, упорядоченной и регулярной миграции.

В качестве решения институт предложил мигрантам обратиться в свои офисы, чтобы упорядочить свое положение, «как это сделали другие, кто также уехал в том же караване Тапачула, включая уязвимые группы, такие как женщины, несовершеннолетние, пожилые люди или люди с ограниченными возможностями», заявили они, принимая решение о миграционной политике, что это «уважает права человека, устраняет их причины и соблюдает нормы, установленные законом».

Последний эпизод такого рода протестов со стороны мигрантов произошел в прошлую пятницу, когда семь членов этого каравана под названием «путь переселенцев», устав от того, что они неделями, даже месяцами застряли в городе Чьяпас Тапачула, не разрешив свою ситуацию, зашили губы иголкой и ниткой , при этом они предупредили, что с этого момента каждый час группа людей внутри каравана, вторая в этом году, будет повторять эту акцию.

Цель мигрантов с такой практикой состоит в том, чтобы оказать давление на власти, чтобы они выдали им документы, позволяющие им свободно путешествовать через Мексику, чтобы попасть в Соединенные Штаты, где они намереваются просить убежища.





С информацией от EFE









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