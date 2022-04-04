Иммунная система беднеет с возрастом

С возрастом иммунная система работает хуже. Он становится более восприимчивым к инфекциям, и вакцины перестают работать так же эффективно. У людей с возрастом наблюдается общее снижение адаптивной иммунной функции, что имеет важные последствия для здоровья и продолжительности жизни.

Предыдущие исследования выявили повсеместную потерю разнообразия иммунного репертуара в периферической крови человека во время старения; однако мало что известно о старении репертуара в других иммунных средах или у других видов, кроме людей.

Эффективность иммунной системы основана на ее способности генерировать огромное количество различных последовательностей антител с соответственно широким диапазоном антигенных особенностей и постепенно корректировать состав популяции этих антител в ответ на воздействие антигена. У людей секвенирование репертуара антител выявило ряд важных возрастных изменений, включая уменьшение количества клонов и уникальных последовательностей, увеличение референсной мутации, более частые и большие клональные расширения, изменение отбора В-клеток и изменение в отношении памяти. купе. В то время как разнообразие репертуара у людей уменьшается с возрастом, изменчивость между людьми увеличивается, а репертуары пожилых людей отличаются друг от друга больше, чем у молодых людей.

Es difícil estudiar el sistema inmunológico de un ser humano durante toda su vida porque viven mucho tiempo. Además, solo se pueden estudiar los anticuerpos en la sangre periférica, ya que es problemático obtener muestras de otros tejidos

Исследовательская группа под руководством Дарио Риккардо Валенцано из Института биологии старения Макса Планка в Кельне, Германия, работала над этой проблемой, изучила, страдают ли короткоживущие киллифиши от старения иммунной системы. Фактически, они обнаружили, что уже в четырехмесячном возрасте у них меньше циркулирующих антител по сравнению с более молодыми рыбами, что может способствовать общему снижению иммунной функции. Его выводы опубликованы в специализированном журнале eLife Sciences Publication.

Иммунная система должна постоянно реагировать на атаки новых патогенов и помнить о том, что они должны быть защищены во время следующей инфекции. Для этого В-клетки создают хранилище информации и вырабатывают различные антитела, которые могут напрямую распознавать патогены. «Мы хотели узнать о репертуаре антител в пожилом возрасте», - объясняет Валенцано, руководивший исследованием. Трудно изучать иммунную систему человека на протяжении всей жизни, потому что он живет долго. Кроме того, антитела можно исследовать только в периферической крови, поскольку получить образцы из других тканей проблематично. Вот почему мы используем киллис. Это рыбы с очень короткой жизнью, и мы можем получить образцы различных тканей». Киллис — самые недолговечные позвоночные, которых можно содержать в лаборатории. Они живут всего три-четыре месяца, стареют за короткое время и в последние годы стали объектом исследований старения из-за этих характеристик.

El repertorio de anticuerpos intestinales de los killis exhibe una pérdida de diversidad dependiente de la edad mucho más dramática que el cuerpo en su conjunto Europa Press

Ученые провели первые эксперименты по секвенированию иммунологического репертуара у этого вида, продемонстрировав, что взрослые киллисы экспрессируют цепные репертуары и индивидуализировали, что они испытывают быструю потерю разнообразия с возрастом. «Посредством секвенирования репертуаров изолированных кишечных образцов мы также обнаружили, что репертуар кишечных антител киллитов демонстрирует гораздо более значительную возрастную потерю разнообразия, чем организм в целом, возможно, из-за гораздо более высокой распространенности клонов, расширенных в кишечнике, и что эта потеря разнообразия связана с изменениями экспрессии генов, которые указывают на снижение активности В-клеток», - сказал специалист.

Исследователи смогли с большой точностью охарактеризовать все антитела, которые вырабатывают киллиты. Они обнаружили, что у старых рыб в крови содержатся другие типы антител, чем у молодых рыб. У них также было меньшее разнообразие антител по всему организму. «Если с возрастом у нас будет меньше различных антител, это может привести к снижению способности реагировать на инфекции. Теперь мы хотим продолжить изучение того, почему В-клетки теряют способность вырабатывать различные антитела и можно ли им омолодиться и, таким образом, восстановить эту способность», - заключает Валенцано.

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