Иммунная система беднеет с возрастом

С возрастом иммунная система работает хуже. Он становится более восприимчивым к инфекциям, и вакцины перестают работать так же эффективно. У людей с возрастом наблюдается общее снижение адаптивной иммунной функции, что имеет важные последствия для здоровья и продолжительности жизни.
Предыдущие исследования выявили повсеместную потерю разнообразия иммунного репертуара в периферической крови человека во время старения; однако мало что известно о старении репертуара в других иммунных средах или у других видов, кроме людей.
Эффективность иммунной системы основана на ее способности генерировать огромное количество различных последовательностей антител с соответственно широким диапазоном антигенных особенностей и постепенно корректировать состав популяции этих антител в ответ на воздействие антигена. У людей секвенирование репертуара антител выявило ряд важных возрастных изменений, включая уменьшение количества клонов и уникальных последовательностей, увеличение референсной мутации, более частые и большие клональные расширения, изменение отбора В-клеток и изменение в отношении памяти. купе. В то время как разнообразие репертуара у людей уменьшается с возрастом, изменчивость между людьми увеличивается, а репертуары пожилых людей отличаются друг от друга больше, чем у молодых людей.
Исследовательская группа под руководством Дарио Риккардо Валенцано из Института биологии старения Макса Планка в Кельне, Германия, работала над этой проблемой, изучила, страдают ли короткоживущие киллифиши от старения иммунной системы. Фактически, они обнаружили, что уже в четырехмесячном возрасте у них меньше циркулирующих антител по сравнению с более молодыми рыбами, что может способствовать общему снижению иммунной функции. Его выводы опубликованы в специализированном журнале eLife Sciences Publication.
Иммунная система должна постоянно реагировать на атаки новых патогенов и помнить о том, что они должны быть защищены во время следующей инфекции. Для этого В-клетки создают хранилище информации и вырабатывают различные антитела, которые могут напрямую распознавать патогены. «Мы хотели узнать о репертуаре антител в пожилом возрасте», - объясняет Валенцано, руководивший исследованием. Трудно изучать иммунную систему человека на протяжении всей жизни, потому что он живет долго. Кроме того, антитела можно исследовать только в периферической крови, поскольку получить образцы из других тканей проблематично. Вот почему мы используем киллис. Это рыбы с очень короткой жизнью, и мы можем получить образцы различных тканей». Киллис — самые недолговечные позвоночные, которых можно содержать в лаборатории. Они живут всего три-четыре месяца, стареют за короткое время и в последние годы стали объектом исследований старения из-за этих характеристик.
Ученые провели первые эксперименты по секвенированию иммунологического репертуара у этого вида, продемонстрировав, что взрослые киллисы экспрессируют цепные репертуары и индивидуализировали, что они испытывают быструю потерю разнообразия с возрастом. «Посредством секвенирования репертуаров изолированных кишечных образцов мы также обнаружили, что репертуар кишечных антител киллитов демонстрирует гораздо более значительную возрастную потерю разнообразия, чем организм в целом, возможно, из-за гораздо более высокой распространенности клонов, расширенных в кишечнике, и что эта потеря разнообразия связана с изменениями экспрессии генов, которые указывают на снижение активности В-клеток», - сказал специалист.
Исследователи смогли с большой точностью охарактеризовать все антитела, которые вырабатывают киллиты. Они обнаружили, что у старых рыб в крови содержатся другие типы антител, чем у молодых рыб. У них также было меньшее разнообразие антител по всему организму. «Если с возрастом у нас будет меньше различных антител, это может привести к снижению способности реагировать на инфекции. Теперь мы хотим продолжить изучение того, почему В-клетки теряют способность вырабатывать различные антитела и можно ли им омолодиться и, таким образом, восстановить эту способность», - заключает Валенцано.
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