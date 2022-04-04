Споры по поводу передачи прокурора Анжелики Монсальве продолжаются, новые подробности предполагаемой торговли влияниями

Таким образом, в некоторых секторах описывается передача в Путумайо прокурора, делегированного судьям округа Богота Анжелики Монсальве, которая вызвала трех членов семьи Риос для предъявления обвинения в предполагаемом преступлении.

Дело в том, что согласно заявлениям прокурора Карлоса и Франсиско Риоса, они будут настоящими владельцами компании, выигравшей тендер на миллион долларов на сбор TransMilenio, но это произошло бы, когда один из их племянников, Фелипе Риос, вынес решение в качестве советника города Богота, столица, где работает система TransMilenio.

Проблема осложняется тем, что Альберто Риос Велилья, известный колумбийский бизнесмен, близкий к лидеру радикальных перемен Варгасу Льерасу и мужу журналиста Дарси Киина, связался с бывшим генеральным прокурором Нестором Умберто Мартинесом, который якобы связался с ректором Университета Серхио Арболеда Родриго Ногера, ходатайствовать перед Монсальве, чтобы не выдвигать обвинений против рек.

Радиостанция La W, раскрыла взрывной разговор, где Ногера якобы будет услышана, как просит Монсальве о помощи и она, отказываясь, указывая на ситуацию «отвращения».

Анжелика Монсальве: Они думают, что вы влияете на меня, чтобы принять решение. Они сумасшедшие. Затем они приходят сюда посмотреть, что если вы сделаете.

Родриго Ногера: Нет, но если я скажу, я сделаю то же самое. Дело Нестора Умберто. Слушай, Нестор Умберто дружит с такой-то и такой-то он прокурор. И он говорит парню: он так и так, потому что не помогает мне в этом... Я бы тоже так поступил, полагаю, и ты тоже. Я прокурор, и вам нужно: «Эй, помогите мне этого парня».

АМ: Нет, это торговля влиянием.

РН: Нет, это не влияет на торговлю.

А.М.: Почему? Вам нужно обратиться к прокурору, чтобы дело уладилось. Я действующий прокурор, почему вы не пришли поговорить со мной? То есть по процедурным каналам.

РН: Не будь ри-ди-ку-ла.

АМ: Ах.

РН: Давай. Занимайтесь восстановлением вещей. Я третья сторона, которую я не знаю, обвинитель Педро Патакива. У меня есть друг. Я не знаю Педро Патакивы, но знаю, что вы друг Педро Патакивы. «Слушай, Анжелика, послушай, это Педро Патакива, так что не напортачи своего друга, посмотри, что ты сможешь сделать». Или нет?

АМ: То есть вы бы сделали то же самое, что и Нестор Умберто Мартинес, чтобы помочь другу?

РН: Ну, если я друг этого человека, как мне поступить? А как мне еще поступить? Или просто: «Я не могу вам помочь».

А.М.: Ну, а как еще это работает? Вы должны защищать себя в суде, в суде, с адвокатом, прилично, не так ли?

РН: Нет, вы ошибаетесь. Тогда вы не знаете общество и мир. Когда человек собирается принять решение, у него есть несколько вариантов. Раз, два и три, ладно?

АМ: Да.

РН: Оказывается, парень не очень хорошо знает дело, поэтому он подхватывает и изучает его. Парень говорит, что 2 и 2 это 5, думаю, я пойду сюда. Но если у меня будет возможность сказать: «Эй, 2 и 2 не 5, не будь güevon, они 4». Посмотрите, какой из них вы выберете.

А.М.: Ке эсо...

РН: Это жизнь. Это жизнь, которая появляется каждый день. «Нет, нет, просто они заинтриговали меня не делать этого». Нет.

А.М.: Как отвратительно.

С другой стороны, Генеральная прокуратура сообщила, что перевод в Путумайо де Монсальве не был возмездием, а был перемещен в связи с потребностями службы, как и 3000 должностных лиц, которые осуществляли его во время администрации прокурора Барбозы. Они также указали, что он продолжил рассмотрение дела Монсальве. «Мы никогда не рассматривали возможность изменения соответствующего распределения», — заявил прокурор.

Со своей стороны, в заявлении, опубликованном 31 марта, Нестор Умберто Мартинес отметил, что никогда не добивался встречи и не разговаривал с Анжеликой Монсальве.

Мартинес заверил, что он не присылал и не доставлял «бумагу», в которой говорилось бы прокурору Монсальве, что нет никаких оснований для обвинения. Бывший прокурор подчеркнул, что он лишь содействовал назначению, на котором, по его словам, он не присутствовал.

«Между Альберто Риосом, Родриго Ногерой и подписчиком никогда не было «саммита». Я тоже не говорила об этом с доктором Каталиной Ногерой». Об этом бывший прокурор заявил в заявлении из пяти пунктов, разосланном различным СМИ.

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