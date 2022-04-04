Вооруженные силы Украины заявили, что три российских самолета, один вертолет и две ракеты попали

Miembros del servicio ucraniano operan un obús 2A65 Msta-B durante ejercicios de artillería y antiaéreos cerca de la frontera con Crimea anexionada por Rusia en la región de Kherson, Ucrania, en esta imagen de mano publicada el 28 de enero de 2022. Servicio de Prensa de la Operación de Fuerzas Conjuntas/Handout vía REUTERS - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO.

Украинская армия заверила, что в воскресенье она поразила три российских самолета, один вертолет и две крылатые ракеты, сообщает командование ВВС Вооруженных сил Украины.

«Ракетные войска ВВС Украины за день до этого поразили шесть воздушных целей: три самолета, один вертолет и две крылатые ракеты», — сообщили Вооруженные силы Украины в своем профиле в Facebook.

Таким образом, они пояснили, что на территории сепаратистских районов Донецка и Луганска «семь вражеских атак были отбиты» Вооруженными силами Украины и уничтожены два блока бронетехники, сорок три машины и морг противника.

«Украинские ВВС продолжают наносить ракетные удары по вражеским военным объектам, колоннам военной техники и логистическим центрам», - говорится в заявлении украинской армии.

Un militar ucraniano en el lugar de un bombardeo REUTERS

Между тем, спустя более пяти недель после начала войны в Украине в общей сложности одиннадцать региональных украинских политиков находятся в российском плену, сообщили в воскресенье киевские власти.

Местные политики в Киевской, Харьковской, Николаевской и Донецкой областях пропали без вести, подтвердила вице-премьер Украины Ирина Верещук. По словам Верещука, ведутся переговоры об обмене пленными.

Заявление было сделано после того, как Верещук сообщил в пятницу, что 86 украинских солдат были освобождены из российского плена.

Украинские власти также сообщили, что мэр села Мотышин Ольга Сученко и ее муж были найдены мертвыми в Киевской области.

Украина, которая в эти выходные восстановила контроль над всем киевским регионом армией Путина, обнаружила российское варварство: «преднамеренную резню» в городе Буча, в 30 километрах к северо-западу от столицы, и сотни гражданских лиц, убитых в других восстановленных городах.

После шокирующей находки западные страны обвинили российские войска в совершении «военных преступлений», а президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в совершении» «геноцид» гражданских лиц в своей стране.

С другой стороны, украинские власти обвинили российские войска, находящиеся в стране в это воскресенье, в проведении избирательного сексуального насилия в отношении украинских женщин и девочек.

В видео, размещенном в Twitter, депутат парламента Алексей Гончаренко сообщил, что несколько тел обнаженных женщин были найдены на обочине дороги недалеко от Киева. «Вы видите, что произошло», — подчеркнул он, добавив, что после нападения на женщин русские пытались сжечь их тела.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что в местных женщин и девушек стреляли, и сообщил Deutsche Welle, что позже их подбили российские танки.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул в видеообращении, размещенном в Twitter, что чем быстрее украинская армия сможет «освободить» оккупированные Россией территории, тем больше там будут соблюдаться права человека.

«Женщин не будут насиловать. Детям не придется смотреть, как их матерей насилуют. Мирные жители не будут убиты», — сказал Кулеба, добавив, что Украине нужна поддержка для достижения этого: «Нам нужно оружие, сейчас», — подчеркнул он.

Кроме того, Human Rights Watch (HRW) сообщила в воскресенье, что «казни совершались в районах Украины по российским контрольная сводка «и «другие серьезные злоупотребления», которые могут быть приравнены к военным преступлениям.

В период с 27 февраля по 14 марта НПО документально зафиксировала десятки случаев совершения российскими войсками военных преступлений против гражданского населения в оккупированных районах Харьковской, Черниговской и Киевской областей. Согласно заявлению организации, такие случаи включают изнасилование, две суммарные казни, шесть человек в одном случае и одного в другом, а также другие случаи насилия и угроз в отношении гражданских лиц.

(С информацией от Europa Press)

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