«Подчинение диктатору»: Висенте Фокс поставил под сомнение предполагаемую поддержку Национальной гвардией отмены мандата

Висенте Фокс Кесада, бывший президент Мексики (2000-2006), в очередной раз набросился на администрацию президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) и теперь начал себя против Национальной гвардии, а также с Мексиканской армией.

Через свой официальный аккаунт в Twitter бывший глава федеральной исполнительной власти усомнился в том, что вооруженные силы мексиканского штата якобы поддерживают федеральное правительство в продвижении консультаций по аннулированию мандата, которые состоятся 10 апреля.

Столкнувшись с этим обвинением, бывший губернатор Гуанахуато открыто спросил, какова нынешняя цель армии, поскольку для него они сделали выбор между «подчинением диктатору», то есть подчинением президенту или соблюдением того, что предписано Политической конституцией Мексиканских Соединенных Штатов. (ЦЕРУМ).

«Что случилось, славная мексиканская армия? Они предпочитают подчиняться диктатору или выполнять свой конституционный мандат? К сведению, генеральный секретарь, был нарушен высший закон! », - написал он 4 апреля этого года.

Vicente Fox cuestionó el papel de las Fuerzas Armadas (Foto: Twitter/@VicenteFoxQue)

А в минувшие выходные некоторые местные СМИ в Мексике сообщили, что некоторые транспортные средства, как воздушные, так и наземные, вооруженных сил использовались для содействия консультациям, которые пройдет Лопес Обрадор.

Сначала было объявлено, что глава Министерства внутренних дел (Сегоб) Адан Аугусто Лопес Эрнандес отправился в Торреон, Коауила и Эрмосильо, Сонора, на самолете Национальной гвардии для участия в мероприятиях в поддержку Движения национального возрождения (Морена) в пользу демократического упражнение.

Именно на этих мероприятиях министр внутренних дел вызвал споры за содействие консультациям и утверждая, что он не боится последствий, которые могут иметь его консультации с Национальным избирательным институтом (НИС).

El titular de la Segob se encuentra en polémica por presuntamente utilizar vehículos de las Fuerzas Armadas para promocionar la consulta de Revocación de Mandato (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com) Galo Cañas | Galo Cañas

Однако бывший президент был не единственным персонажем, обвинившим предполагаемую деятельность Вооруженных сил, поскольку национальный лидер Партии национального действия (ПНД) Марко Кортес Мендоса обвинил AMLO в «выставлении» этих органов в качестве избирательных инструментов.

Кроме того, в пресс-релизе паниста заявил, что подаст жалобу в НИС на должностных лиц, причастных, особенно к Лопесу Эрнандесу, в нецелевом использовании государственных ресурсов, нарушении Конституции и «использовании» Национальной гвардии.

Для Кортеса Мендосы партисипативная демократия 10 апреля - всего лишь очередная «мистификация» нынешней федеральной администрации, потому что «с одной стороны он предполагает использовать коммерческие самолеты для своих переводов; а с другой - министр внутренних дел, глава Национальной гвардии и все его близлежащие оборудование использует официальную авиацию для перехода из одного государства в другое политически прозелитизма».

AMLO respaldó al titular de la Segob en la conferencia mañanera (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.com) Daniel Augusto

Однако, несмотря на критику в выходные, глава исполнительной власти продемонстрировал свою поддержку Адану Аугусто Лопесу на утренней конференции, которая состоялась в этот понедельник в Национальном дворце.

Столкнувшись с поднятыми в нем вопросами, Табаскеньо указал, что поездки бывшего губернатора Табаско не были прозелитизмом, поскольку они выполняли обязательства, согласованные возглавляемым им Секретариатом.

Кроме того, он воспользовался случаем, чтобы обвинить НИС в том, что он «препятствует» людям, выступающим за отмену мандата, а также четвертой трансформации, открыто позиционировать себя по этому вопросу.

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