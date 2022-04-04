Сезон дождей: более 5000 человек уже пострадали и 10 погибли

15 марта в стране официально начался новый сезон дождей. По данным Национального подразделения по управлению рисками стихийных бедствий (UNGRD), с датой отсечения 3 апреля на национальной территории было зарегистрировано 149 событий в 101 муниципалитете в 15 департаментах, причем наиболее пострадали Кундинамарка, Каука, Антьокия, Уила, Нариньо и Кофейный регион.

Эти события причинили вред 2365 семьям, представляющим более 5500 человек, в результате чего 10 погибли и 14 получили ранения. Кроме того, 22 дома были разрушены и пострадали еще 736 домов.

Аналогичным образом он заверил, что отчеты об инфраструктуре указывают на ущерб на 205 дорогах в стране, а также на 15 автомобильных и 2 пешеходных мостах. Также были повреждены 21 акведук и 12 канализационные трубы и 8 учебным заведениям.

В Нариньо после чрезвычайной ситуации, зарегистрированной в Анкуйе, был создан объединенный командный пункт с целью налаживания связи между правительством Нариньо, мэрией муниципалитета и корпусом помощи для поддержки стратегии реагирования общин и инфраструктуры, пострадавших от осадков.

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«Власти продолжат профилактическую эвакуацию семей в зонах риска; DAGRD продолжит оценку всех домов, подверженных риску, и Департаментом ведомственной инфраструктуры, будет достигнут прогресс в плане восстановления поврежденной дорожной инфраструктуры и вмешательства критиков сайтов. Есть несколько затронутых акведуков, поэтому план департамента водоснабжения Нариньо предоставит техническую и управленческую поддержку для поддержки сообществ в вопросах питьевой воды и основных санитарных условий», - заявили в Административном директорате управления рисками этого департамента.

В Сантандере 3 апреля произошла чрезвычайная ситуация из-за переполнения ручья Эль-Канело, и было зафиксировано полное закрытие дороги, ведущей из Малаги в Лос-Курос в секторе, известном как Ла-Батеа, из-за полного обрушения понтона, приведшего к потере банка. В информации подробно говорится о том, что ситуация все еще решается с помощью механизмов Invias и Управления управления рисками Департамента.

По данным IDEAM, осадки продлятся до мая, особенно в Андском и Тихоокеанском регионах. Аналогичным образом, для региона Оринокия и Амазонки возникают другие условия, такие как проникновение влажных масс с юга континента, так что переход от меньшего количества осадков к большему количеству осадков начинается в этой области.

В Карибском регионе ожидается значительный рост по сравнению с мартом, а точнее на юге Боливара и Сезара. Институт также отметил, что объемы осадков до 30% выше нормы ожидаются в этом сезоне не только в рассматриваемом регионе, но и на острове (архипелаг Сан-Андрес и Провиденсия), Андах и Оринокии.

Столкнувшись с ситуацией, Национальный отдел по управлению рисками стихийных бедствий (UNGRD) заверил, что он возглавил активизацию Национального комитета по управлению стихийными бедствиями, чтобы социализировать потенциал Национальной системы управления рисками и предать гласности Национальный план реагирования на это время года.

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