Путин ненавидит XXI век: он не единственный

Американский режиссер-документалист и фотограф Жюльен Брайан почувствовал, что ужас неизбежен. Он знал, что некоторые примеры той войны, которая рождается, могут быть запечатлены его камерами. Так, в сентябре 1939 года в Варшаве, Польша, он решил продолжить охоту, которую нацистская Германия начала против населения. И именно на картофельной ферме он нашел синтез того, что было бы ужасом Второй мировой войны. На бессмертном портрете изображена отстраненная девушка - Казия Мика, 12 лет - рядом с безжизненным телом своей старшей сестры - 14-летней Андзии Мики - после того, как ее ударил снаряд, который пронзил воздух, чтобы ударить ее в спину, пока она собирала клубни, отчаявшиеся от голода. Фотография совершила турне по планете в последующие дни, вызвав возмущение общественности. Это лишь частично иллюстрирует, что будет с тех пор нацистское варварство и шторм, нависший над Европой.

Это была не единственная фотография Брайана, родившегося в Пенсильвании, США, в 1899 году, на которой изображено то, что произошло в Восточной Европе. Были десятки записей, полных ужаса за жизни, которые были погашены на глазах детей, матерей или братьев, что послужило отражением начавшегося геноцида, совершенного Адольфом Гитлером.

В первые часы после заказанного Владимиром Путиным вторжения в Украину правительство Владимира Зеленского опубликовало карикатуру, на которой Гитлер изображен рядом с маленьким Путиным в братском снисходительном отношении. Помимо влияния мема, можно было бы провести удивительные параллели с 40 днями осады. Фотографии, на которых было показано, что российские войска сделали в Буче в это воскресенье, казалось, были цветными и с высокой четкостью из объектива Брайана. сам. Изображения прошлого века, которые успели проникнуть в наше время.

Путин скучает по 20-му веку и ненавидит XXI век. Он не скрывает ностальгии. Он намекнул на это в 2016 году, когда в 25-ю годовщину падения Советского Союза заявил, что распад блока является « величайшей геополитической катастрофой двадцатого века ». С момента прихода к власти он жаждет возвращения величия империи. Поэтому она окружила Украину до тех пор, пока не проникла на ее территорию. Он сделал это под повторяющимся предлогом: денацифицировать его, чтобы избежать предполагаемой этнической чистки российского населения, проживающего внутри границ. Насмешка над интеллектом любого минимально информированного человека.

El cuerpo de un civil asesinado por soldados del ejército ruso yace en la calle, en medio de la invasión rusa de Ucrania, en Bucha a pocos kilómetros de Kiev (Reuters) REUTERS

Аргумент украинской провокации об угрозе потребовать вступления в НАТО и Евросоюз с целью освоения орбиты Москвы и ухода с нее также необоснован. В какой благонамеренной голове можно оправдать обвинение жертвы в преступлении, совершенном его убийцей? Именно Россия - Путин, его генералы и его войска - совершает военные преступления и преступления против человечности на Украине, которые документально подтверждают независимые международные органы. Эта бесчеловечная резня должна закончиться долгим и массовым Нюрнбергом.

Международное сообщество почти единогласно осудило то, что произошло в Буче, городе 50 в километрах от Киева, столицы, которая в это время дышит с большим облегчением с частичным отводом вторгшихся сил. Последний отказ был сделан Мишель Бачелет, Верховным комиссаром ООН по правам человека. «Сообщения, которые появляются в этой и других областях, поднимают серьезные и тревожные вопросы о возможных военных преступлениях, серьезных нарушениях международного гуманитарного права и серьезных нарушениях международного права прав человека», - четко заявил бывший президент Чили.

После отъезда из города-призрака русские покинули реку трупов. Многие из них находятся в состоянии гниения. Многие другие с признаками пыток до смерти. Были также подробности других жертв, которые, возможно, никогда не оправились от перенесенных страданий: женщины и девочки, возмущенные русским мужским мужеством и безнаказанностью. Это будут «специальные операции», о которых упоминает Кремль? Путин обожает 20-й век и фотографии Брайана .

Это поразительно и иронично. Во имя «денацификации», которую, как он утверждал, предпринял на соседней земле, российский диктатор мог вызвать презрение, которое до сих пор возлагалось только на его личность, его окружение и его олигархов, чтобы быть заразным для своих солдат, а затем и для остального русского народа. Это опасное чувство может бесконечно возрастать, особенно на остальной территории Украины, что приведет к ужесточению и без того сильной национальной обороны. Ненависть будет подпитывать оборону страны. Путин подливает масла в политическую и экономическую изоляцию.

У главы Кремля осталось всего несколько союзников, которые пока не отвергли геноцид в Буче или другие зверства. Самое достойное осуждения молчание — молчание главного партнера России. Китай хранит молчание, несмотря на ужасы, которые наблюдаются каждый день . Она является союзницей Москвы и как таковая является соучастницей этих военных преступлений, если прямо не отвергает то, что мир переживает в ужасе. Ее экономика может быть скомпрометирована, если Европа продлит санкции против тех, кто поддерживает Путина. Но, видимо, Си Цзиньпин тоже тоскует по 20-му веку. Особенно его первый тайм. Однако нам придется дождаться съезда Коммунистической партии. Он будет обсуждать, склонен ли Китай к политическим амбициям своего лидера, а не к экономическим результатам, которые в конечном итоге привели к росту гиганта и которые привержены сегодня.

Kazimiera Mika llora frente al cuerpo sin vida de su hermana Andzia, asesinada por las tropas nazis en Varsovia, Polonia en septiembre de 1939 (Julien Bryan)

Но это не единственная тишина. В Латинской Америке никто не выступал против Путина. Только президент Колумбии Иван Дуке связался с Зеленским несколько дней назад, чтобы выразить свою солидарность и предложить свою поддержку. Другие лидеры предпочитают избегать гуманитарных обязательств. Они не хотят обидеть своего русского друга. Они боятся послов . До такой степени, что 31 марта, почти за пределами радара, многие страны региона проголосовали в Организации Объединенных Наций резолюцию, адаптированную к Москве. Они отвергли использование санкций в качестве инструмента политического сдерживания. Аргентина, Боливия, Куба, Гондурас и Венесуэла подняли руки вместе с Россией. Добро пожаловать, Путин . В Бразилии, Парагвае и Мексике наблюдалось чуть большее оживление: они воздержались. Очевидно, что в двадцатом веке в регионе есть и другие, испытывающие ностальгию.

Кроме того, в это воскресенье Папа Франциск опубликовал очень краткое заявление об украинских беженцах. Он забыл осудить дикую практику путинских войск. Он говорил о войне, а не о вторжении. У него также был математический провал: он ссылался на «тысячи» иммигрантов; их миллионы. Он писал: «Тысячи людей были вынуждены бежать из Украины из-за войны. Но многие также были вынуждены покинуть свою родину в Азии, Африке и Америке. Мои мысли и молитвы со всеми ими».

Однако более доброжелательное прочтение твита Верховного понтифика, возможно, позволит найти сообщения между строк. Он перечислил места, где Россия оказывает глубокое политическое, экономическое и военное влияние . Он говорил об Азии: там Москва заложила бомбы и убила Сирию, где миллионам людей пришлось бежать от ужаса гражданской войны, позволившей Башару Асаду увековечить у власти. Он говорил о Латинской Америке: Венесуэле, еще одном члене Кремля, который в течение многих лет истекал кровью от миллионов эмигрантов, чтобы держать Николаса Мадуро во дворце Мирафлорес. Он говорил об Африке: там олигархи топят свои евро, чтобы захватить природные ресурсы.

Путин, его генералы и солдаты показали в Буче, из чего они сделаны. Самое страшное: есть еще слои, которые нужно обнаружить и раскрыть. Особенно то, что происходит в осажденных городах, таких как Мариуполь или в других, где россияне продолжают кровопролитие, пытки и изнасилования. Эти фотографии Брайана конца 1939 года, которые, по мнению человечества, оставили после себя, в очень высоком разрешении возвращаются к молчанию тех, кто все еще жаждет двадцатого века и закрывает рот перед самыми отвратительными зверствами последних десятилетий.

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