Прокуратура демонтировала сеть, которая планировала продавать более 400 бутылок фальсифицированного ликера на карнавале в Барранкилье

Через пять дней после окончания карнавала в Барранкилье Генеральная прокуратура сообщила, что во время фестиваля было изъято более 400 бутылок фальсифицированного ликера. Власти заявляют, что выявили преступную сеть, которая намеревалась продавать материалы в Барранкилье и ее столичном районе.

Власти уточнили, что обыск и обыск проводились в зданиях в районах Сан-Сальвадор, Лас-Ньевес и Сан-Роке к югу от Барранкильи. В ходе судебного разбирательства были захвачены четыре человека: Моника Тоскано Кинтеро, Карлос Андрес Эрнандес Мартинес, Энок Элиас Мартинес Акоста и Херардо Наранхо.

Из изъятых материалов 454 бутылки спиртных напитков были разных типов: поддельный виски, бренди и джин. Кроме того, они обнаружили 1200 крышек, 815 пустых стеклянных бутылок, 650 марок, 605 этикеток и 4 пластиковых контейнера.

Было заявлено, что из-за обнаруженных материалов и их задержания на месте преступления четверо захваченных были обвинены в коррупции в пищевой промышленности. Кроме того, за узурпацию прав промышленной собственности и прав растениеводов, незаконное осуществление монопольной деятельности по усмотрению аренды, распространение и использование официального действия или поддельной печати.

Власти говорят, что никто из людей не согласился с обвинениями, поэтому теперь им придется предстать перед судом. Пока это происходит, предполагаемые преступники были переведены в Эль-Буэн-Пастор и тюрьму Эль-Боске, поскольку девятый муниципальный судья по уголовным делам с обязанностями по контролю за гарантиями принял просьбу прокуратуры и приютил их страховой мерой.

Власти подчеркивают важность прекращения сбыта этого фальсифицированного ликера, поскольку пострадали сотни местных жителей и туристов. Следует отметить, что, по предварительным данным Туристической информационной системы Барранкильи, в сезон карнавала в городе было зарегистрировано более 490 000 национальных и международных посетителей. Это означает увеличение этого показателя на 25% по сравнению с 2020 годом.

Кроме того, широкая публика Карнавала составляет 3 000 000 зрителей. Этим людям было посвящено более 130 мероприятий, включая парады, ярмарки, выставки, сезонные мероприятия и передачу знаний.

Что касается финансовой реактивации его производителей, власти заверили, что карнавал в Барранкилье предоставил возможность для более чем 53 000 человек повысить свою экономику. 30 000 из них, производители, художники, ремесленники, музыканты, танцоры, костюмы, тренеры и продюсеры были возобновлены благодаря Программа карнавала и различные проекты под руководством операторов. Кроме того, косвенную выгоду получили еще 23 000 человек из отраслей, связанных с партией.

Среди художников и создателей, получивших выгоду, подчеркивается экономическое влияние более чем на 16 500 танцоров и 3800 музыкантов, и в дни фестиваля было нанято не менее 144 оркестров и музыкальных групп.

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