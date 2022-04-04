Национальная сборная Перу: 3 момента стойкости Рикардо Гареки с «биколором»

Перуанская команда была последней, кто вышел на чемпионат мира 2022 года в Катаре с половиной места после победы над Парагваем в последний день южноамериканской квалификации и финишировав в плей-офф. Он оставил позади других прямых соперников, таких как Колумбия и Чили, поэтому он находится в одном шаге от обеспечения своего присутствия на чемпионате мира. Тем не менее, он проделал долгий путь, чтобы добраться до этого события. В этой связи Диего Ребальяти упомянул три лучших момента стойкости тренера Рикардо Гареки с «биколором».

И дело в том, что «Тигр» близок к квалификации во второй раз подряд после того, что было сделано в России 2018. Но ему пришлось пройти через сложные переживания, которые заставили его принимать решения о подъеме команды. Следовательно, комментатор Movistar Deportes объявил их в программе «В конце концов».

«Очевидно, что до Кубка Америки Centenario. Когда мы играем вничью с Венесуэлой, мы проигрываем Уругваю и получаем 4 очка из 18 в последней квалификации».

Этот момент, вероятно, станет поворотным моментом в том, что DT должен был внести изменения, необходимые команде. Этот матч против «Винотинто» был сыгран вничью 2-2 на Национальном стадионе в Лиме, но он послужил отправкой на поле футболистов, которые он поставил из Лиги 1, таких как Рауль Руидиас и Эдисон Флорес. Оба блистали в Universitario, и в них вошли Клаудио Писарро и Джефферсон Фарфан соответственно. Между ними они разработали игру со скидкой, а «Пульга» спровоцировала еще одну игру, которая закончилась голом Паоло Герреро.

Позже, в Монтевидео, Писарро получил травму на первых минутах матча, что сделало «Предадор» неудобным и стал вирусным. В итоге все закончилось победой уругвайцев с голом Эдинсона Кавани в матче, где из-за того, что было сделано на поле, казалось, они закончились ничьей до нуля.

То, что произошло дальше, произошло реинжиниринг в «биколоре», с ставкой «Тигре» на новых игроков, таких как Мигель Трауко, Кристиан Куэва, сам Эдисон Флорес, Рауль Руидиас, Энди Поло, Луис Абрам, среди других, которые в конечном итоге стали лицом команды в том, что осталось от включая отборочный процесс с пропуском на чемпионат мира.

Raúl Ruidíaz, Andy Polo y Edison Flores fueron parte de ese recambio en Perú. | Foto: EFE

«На Кубке Америки в Бразилии. Когда мы проиграли Бразилии со счетом 5:0, мы отправились в Баию на неделю и стали финалистами Кубка Америки».

На тот момент это была последняя встреча группового этапа. Перу перешла в следующий этап после того, как заняла третье место, но провела третье свидание против «Scratch». Результат закончился выпуклостью 5:0 против. Между ошибками в обороне и постоянным натиском бразильцев они потопили сборную. Тем не менее, он смог перейти в следующий раунд и искупить себя в следующих поединках, пока не дошел до гранд-финала с самой Бразилией. Работа Гареки - дать им выходной после этого сокрушительного падения помогла бы игрокам освободить разум и сосредоточиться на том, что будет дальше. И он вручил свой приз.

El lamento de los jugadores peruanos tras la goleada en contra 5 a 0 con Brasil. | Foto: Difusión

«После 3-0 с Колумбией в Лиме. Когда мы были на 1 очко из 15, мы отправились в Эквадор и победили, затем в Copa America он принимает некоторые решения, отдыхает и Руидиас не вернулся в сборную. Это символично, это не вина Рауля, но он принимал решения».

Перу не очень хорошо играла в отборочном турнире в Катаре 2022 года. Как справедливо упомянул Ребальяти, он едва сделал 1 балл из 15 после того падения. Следующей стала победа в Кито на выезде и Кубок Америки в Бразилии, где выросла фигура Джанлуки Лападулы. Кроме того, он оставил Рауля Руидиаса, Мигеля Трауко, Педро Акино и Луиса Авинкулу, чтобы попробовать другие элементы, такие как сам «Лапа», Маркос Лопес, Хилмар Лора и Сантьяго Орменьо.

Это соревнование позволило «Тигре» расширить состав, сделать ставку на других игроков и задать тон остальной части квалификационного процесса. «Гарека давал возможности, пока в один момент не сказал до сих пор и не начал принимать решения», - прокомментировал Диего. Решения, которые поддержали Gareca, дают результаты, но демонстрируют четкий урок устойчивости к невзгодам.

Спортивный комментатор поделился опытом, который заставил тренера принять решения о перенаправлении на «биколор» | Видео: Movistar Deportes

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