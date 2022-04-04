Министерство внутренних дел утверждает, что инвестировало 1,2 миллиарда долларов в безопасность

El ministro del Interior de Colombia, Daniel Palacios, habla durante una entrevista en su oficina de Bogotá, Colombia, 25 de marzo, 2021. Carlos Julio MartÍnez/Ministerio del Interior vía/REUTERS ATENCIÓN EDITORES ESTA IMAGEN FUE SUMINISTRADA POR UN TERCERO NO REVENTAS NO ARHIVO

Министр внутренних дел Даниэль Паласиос Мартинес сопровождал президента Республики Ивана Дуке Маркеса во время его визита в департамент Мета, где он представил мощности и подписал протокол о начале инфраструктурных работ, которые укрепят безопасность и сосуществование департамент.

Начальник отдела внутренних дел предоставил возможности полиции департамента, мобильному подразделению управления и управлению и 2 беспилотных летательных аппарата, предназначенных для города Вильявисенсио, и 30 мотоциклов для муниципалитетов Акасиас, Барранка, Гранада, Пуэрто-Гайтан и Вильявисенсио.

«1,2 миллиарда песо, вложенных на данный момент в безопасность и сосуществование Министерством внутренних дел в стране, и, как отметил г-н генерал Варгас, через CONPES стратегической инфраструктуры для полиции мы инвестируем дополнительно 500 миллиардов песо, чтобы достичь 2 с остальными инвестициями миллиард песо в конце четырехлетнего периода инвестиций в области безопасности и сосуществования граждан», - добавил министр внутренних дел.

Аналогичным образом, официальные лица подписали акты об открытии пожарных станций для Вильявисенсио, Пуэрто-Льерас и Барранка-де-Упия, инвестиции в которые составят более 3430 миллионов долларов.

«Сегодня мы отмечаем очень важные моменты — протокол начала строительства трех пожарных частей. Впервые Министерство внутренних дел и Национальное управление пожарных не только обеспечивают резервуары, транспортные средства, быстрое вмешательство в мотопомпы в оборудовании и комплектах для борьбы с лесными пожарами, но и достигли инвестиций и строительства пожарных станций», - сказал Паласиос Мартинес.

Кроме того, пожарным Мета были доставлены три портативных моторных насоса, которые позволят лучше реагировать на чрезвычайные ситуации, они будут направлены в муниципалитеты Барранка-де-Упия, Гранада и Пуэрто-Лопес с инвестициями более 498 миллионов долларов.

В конце мероприятия в присутствии президента Республики были подписаны подписи о начале работы #SacúdeteAlParque муниципалитетов Фуэнте-де-Оро, Барранка-де-Упия и Эль-Кастильо.

«Сегодня мы подписали процедуру начала работы для этих муниципалитетов в департаменте Мета, чтобы улучшить условия сосуществования, потому что мы знаем, что молодые люди, у которых есть места, посвященные культуре, отдыху, спорту, технологиям, являются молодыми людьми, свободными от насилия». добавил глава политического портфеля.

Президент Дуке сформировал группы для укрепления работы Национальной полиции

Президент Республики Иван Дуке Маркес возглавил в эту субботу поставку оборудования для усиления работы Национальной полиции и пожарных департаментов департамента Мета.

«Сегодня мы еще раз демонстрируем Мете, что именно с фактами и командой, как построить страну и как строится безопасность», - сказал президент при передаче мощностей в компании министра внутренних дел Даниэля Паласиоса и директора национальной полиции генерала Хорхе Луис Варгас Валенсия.

Он пояснил, что в поставленные мощности входят 30 высокоцилиндровых мотоциклов, современные беспилотники и более 800 миллионов песо в оборудовании для пожарных департаментов.

«Это сделано потому, что здесь есть обязательства правительства перед Метой и городом Вильявисенсио», — заявил президент Дуке.

Он подчеркнул, что это «правительство, которое оставило департаменту больше всего ресурсов» и «правительство, которое влило больше всего ресурсов в национальную полицию за четырехлетний период».

До руководства страновой мастерской № 105 на авиабазе Апиай 30 мотоциклов Honda XRE 300 стоимостью 943 миллиона долларов были доставлены полиции для муниципалитетов Гранада, Акация, Барранка-де-Упия и Пуэрто-Гайтан.

Также дистанционно управляемая воздушная система (SIART) и 2 беспилотника стоимостью 1835 миллионов песо.

Кроме того, пожарный департамент Мета получил три мощных переносных пожарных насоса для тушения пожаров в отдаленных районах, куда не может въехать пожарная машина. Эти элементы работают на 435 галлонах воды.

Эти элементы пойдут на пользу муниципалитетам Барранка-де-Упия, Гранада и Пуэрто-Лопес.

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