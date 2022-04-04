Министр обороны выставляет на показ и подвергает работников крана жестоким искам со стороны перевозчиков

Министр Гавидиа беседует с протестующими. ВИДЕО: Канал N

Министр обороны Хосе Луис Гавидиа присутствовал сегодня днем на 13-м километре Центрального шоссе, где был пикет и перекрытие дорог. Он заверил, что они усердно работают над решением экономического кризиса, который принадлежит всем. «Послушайте нас. Вчера цены на топливо уже были снижены». Эта фраза вызвала гнев у присутствующих, которые начали жаловаться.

«Если они не дадут мне поговорить, мы не поймем друг друга. Если вы не видели новостей вчера, есть наши устройства, которые отменяют ISC. Смесители на самом деле не снижают те же меры, мы должны требовать, чтобы смесители также снижали цены», - сказал он.

Именно тогда протестанты попросили министра сопровождать их к крану в этом районе, чтобы проверить цены. Они продвинулись на несколько метров до станции технического обслуживания Petroperú, и произошел инцидент, который мог быть достойным сожаления.

Было действительно подтверждено, что цены на бензин составляют около 20 подошв. Но протестующие прибегли к насилию, вынесли ценовые знаки и постучали в дверь, чтобы администраторы крана могли выйти и дать объяснения.

Министр Гавидиа и протестующие прибывают на место для проверки цен на топливо. ВИДЕО: Канал N

Вскоре после этого министр сообщил, что центральное шоссе освобождено, но было установлено, что это не так. «Мы говорили с населением, они поняли, что это не способ протестовать, прерывать движение - это нарушать права других граждан», - сказал он прессе.

По его словам, граждане уже мирно переезжают в свои дома. «Понятно, что они утверждают, есть справедливое требование, с которым мы должны столкнуться», - сказал он.

Он также сказал, что есть проблемы, которые правительство уже решает, и население «должно верить» в то, что будут решены и другие вопросы, такие как плата за проезд и освобождение от IGV для продуктов из семейной корзины.

«Мы прилагаем все усилия для борьбы с этим кризисом, который происходит во всем мире. Давайте не будем усугублять экономический кризис политическим кризисом, политический кризис не помогает решить проблемы», — подчеркнул он.

Гавидиа утверждал, что каждый должен внести свой вклад, чтобы выйти из кризиса.

«Политики тоже ничего не делают друг против друга, надеюсь, конгрессмены будут сопровождать нас, чтобы быть архитекторами работ, за которые они будут помнить их в своих регионах», - добавил он.