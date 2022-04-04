Мичоакан: пять членов CJNG были убиты в результате столкновений с GN и Седеной в Чавинде и Хаконе

AGUILILLA, MICHOACÁN, 04JULIO2021.- Ubicado a 270 kilómetros al suroeste de Morelia, el municipio de Agulilla fue tomado por elementos del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado 5 de abril, las cosas están lejos de tranquilizarse en Tierra Caliente. Pese a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó que fuerzas de la Guardia Nacional y del Ejército se desplegaran, la lucha armada entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos continúa. FOTO: CUARTOSCURO.COM

В понедельник, 4 апреля, в западной части Мичоакана произошло два вооруженных столкновения с участием элементов федеральных сил безопасности и сил безопасности штата, которые вступили в столкновение с членами картеля Халиско Нуэва Поколение (CJNG). В результате перестрелок было убито пять предполагаемых преступников и еще четверо арестованы.

Министерство общественной безопасности Мичоакана (SSP) сообщило о случившемся в заявлении, объявив, что элементы мексиканской армии, Национальной гвардии и корпорации государственной безопасности подверглись нападению со стороны подозреваемых преступников в муниципалитетах Чавинда и Хакона, которые были проводимых в различных мероприятиях.

Первый инцидент произошел на шоссе Чавинда-Вилламар, где члены семнадцатого пехотного батальона, соответствующего 21-й военной зоне Морелии, подверглись вооруженному нападению во время патрулирования улиц города Ла-Чавинда.

Согласно информации, предоставленной федеральными властями, киллеры CJNG открыли огонь по военным без видимых причин, поэтому военные отреагировали таким же образом, взорвав оружие по субъектам, которые двигались внутри транспортных средств, помеченных инициалами CJNG.

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