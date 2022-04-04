Издевательство Луиса Суареса над Родриго Де Полем за странный способ, которым он готовит товарища

Луис Суарес и Родриго де Поль сделали второй прострел из-за того, как аргентинец готовит товарища. Уругвайский, который также путешествует повсюду с этим вливанием, опубликовал в своем аккаунте в Instagram историю, издевающуюся над своим партнером. В середине поездки с «Атлетико Мадрид» в Манчестер на поединок Лиги чемпионов против «Сити» Суарес поделился видео, название которого было: «Part 2 @rodridepaul». В нем Де Поль замечен перемешивающим и раздавливающим йербу пальцем, а на заднем плане - классическая песня «bat that beats» («Майонез») популярной группы Chocolate.

Когда он сошел с самолета, который депонировал его в Англии, Стрелок снова шиканизировал своего товарища и спросил его, где он оставил товарища. Это не первая насмешка Луиса Суареса над Родриго де Полем, который с тех пор, как присоединился к команде Cholo Simeone, завязал большую дружбу. Будучи хорошими южноамериканцами, они оба разделяют страсть к мате, хотя они также соревнуются в том, кто лучший учебник.

По этой причине недавно Лучо указал своему спутнику на то, как он готовит любимый настой аргентинцев и уругвайцев. После того, как де Поль обвинил его в том, что он не любит наживать мате, Суарес ответил: «Я никогда не видел человека, который за две минуты дал вам данк и начал давать вам один за другим. Это не пьющий друг. Закончите термос за 15 минут».

Уругвайский пошутил со своим товарищем по команде в «Атлетико Мадрид»

Буквально в этот понедельник Goal опубликовал интервью с Родриго де Полем, который, среди прочего, упомянул Лионеля Месси. «Он доволен Аргентиной. Он наш лидер, мы следуем за ним». Что касается сомнений, вызванных его заявлением в La Bombonera, после победы над Венесуэлой, которая посеяла сомнения в его будущем после чемпионата мира в Катаре 2022 года, он сказал: «Теперь он обязательно поговорит с нами, у него пять чемпионатов мира и даст нам совет, слово ободрения, потому что, как вы сказал, что уже пять чемпионатов мира, и опыт на данный момент весит. Надеюсь, Месси понравится и не пострадает. Надеюсь, все пройдет хорошо, посмотрим, будет ли это его последний чемпионат мира или нет, это будет решать он».

Он добавил: «Он действительно может продолжать играть, пока не захочет, потому что он на другом уровне, его голова идет быстрее, чем любой человек, поэтому мы все постараемся, чтобы он наслаждался этим чемпионатом мира, и если мы доберемся до последнего дня, еще лучше. Точно так же Месси больше ничего не нужно для всего, что он отдал футболу, чтобы посадить его туда, поверх него». В другом порядке он сослался на присутствие Ла Пульги в «ПСЖ», хотя и не хотел порождать споров: «У меня нет большого мнения о том, что с ним происходит в Париже, потому что я не живу каждый день, но могу рассказать вам о том, чем он занимается в сборной».

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