Лопес Обрадор будет добиваться того, чтобы во время выборов не было насилия

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante su conferencia matutina en Palacio Nacional de la Ciudad de México. EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

В рамках внеочередных выборов, которые были приостановлены в Чьяпасе, и менее чем через неделю после консультаций с гражданами об отмене мандата президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) заверил, что его правительство будет стремиться обеспечить необходимую безопасность меры.

Следует напомнить, что в воскресенье, 3 апреля, состоялись выборы в четырех муниципалитетах штата Чьяпас, однако три из них были приостановлены, по данным властей, оптимальные условия не были соблюдены.

По этой причине президент заверил, что «если на уроке будет насилие, лучше его избегать», ссылаясь на отложенные выборы в штате. «Я думаю, что должно было быть семь муниципалитетов, они были созданы в четырех, а в трех они были приостановлены». Он добавил, что на следующих выборах будет следить за тем, чтобы «все было в порядке».

«Я не буду комментировать партии, мы должны добиться того, чтобы выборы были честными, свободными, чтобы воля граждан соблюдалась и чтобы победили те, кто пользуется наибольшей поддержкой народа».

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