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Россия

Лима против Ривер Плейт: Марсело Галлардо вызван для поездки в Лиму

«Миллионеры» будут стремиться начать свое участие в Кубке Либертадорес с правой ноги и столкнутся с «синими и белыми» со всеми своими фигурами.

Newsroom Infobae

4 апрель 2022

Альянса Лима и Ривер Плейт снова встретятся на Кубке Либертадорес 2022 года. «Миллионеры» будут стремиться набрать первые три очка вне дома и поэтому отправятся в Лиму со всеми своими цифрами. Последний раз, когда Марсело Галлардо был в столице, матч завершился ничьей.

Аргентинские актеры подтвердили свой список игроков в социальных сетях, среди которых колумбиец Хуан Фернандо Кинтеро и молодой обещанный Хулиан Альварес. Тем не менее, у вас будут сняты два игрока за положительный результат теста на COVID-19.

Foto: Twitter
Foto: Twitter

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