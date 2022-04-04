Лима против Ривер Плейт: Марсело Галлардо вызван для поездки в Лиму

Альянса Лима и Ривер Плейт снова встретятся на Кубке Либертадорес 2022 года. «Миллионеры» будут стремиться набрать первые три очка вне дома и поэтому отправятся в Лиму со всеми своими цифрами. Последний раз, когда Марсело Галлардо был в столице, матч завершился ничьей.

Аргентинские актеры подтвердили свой список игроков в социальных сетях, среди которых колумбиец Хуан Фернандо Кинтеро и молодой обещанный Хулиан Альварес. Тем не менее, у вас будут сняты два игрока за положительный результат теста на COVID-19.