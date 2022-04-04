La Segura раскрыла, что она была госпитализирована из-за «отравления наркотиками»

Несколько дней назад Наталья Сегура срочно вернулась в больницу, и ее последователи подумали, что это рецидив выздоровления, который она переживает абстиненцию биополимера, что практиковалось пару недель назад. Хотя были и те, кто указал на травму спинного мозга, вызывающую хроническую боль, в качестве причины его повторного поступления в медицинский центр.

Однако влиятельная личность из Кали решила развеять все сомнения по этому поводу и показала, что, вопреки осложнениям со здоровьем, которые преследуют ее раньше, ее новый дискомфорт связан с «отравлением наркотиками».

Согласно некоторым историям в Instagram, которые он опубликовал в прошлое воскресенье вечером, его отравление произошло после того, как он надел пластырь, назначенный врачом, чтобы лечить свои боли.

Как отметил создатель контента, серотониновый синдром представляет собой опасное для жизни состояние, вызванное повышенной активностью центральной нервной системы, которая часто связана с лекарственными препаратами.

Согласно руководствам MSD, симптомы могут включать изменения психического статуса, гипертермию, а также вегетативную и нервно-мышечную гиперактивность.

Точно так же молодая женщина из Вальекауканы заверила, что ее сопровождали Александра Мена, ее мать, а также несколько друзей, которые пришли в больницу, чтобы дни не становились такими длинными.

Ла Сегура о своем новом рецидиве здоровья

Согласно одному из ее видео на YouTube, все произошло несколько лет назад, когда она попросила брата и бабушку сопровождать ее к своей машине, которая была припаркована в нескольких кварталах, и именно там в нее стреляли несколько раз, что, по ее версии, она получила от своего бывшего парня тогдашний любовник.

Оказавшись внутри автомобиля, она начала кричать, когда не могла чувствовать нижнюю часть тела, поэтому сосед помог ей и отвез ее в больницу, где ей пришлось пройти две операции на груди, но врачи сказали ей, что она больше не будет ходить, и она помнит это довольно неприятно, потому что для нее нужно было дать хотя бы один свет надежды и сказать, что с работой, по крайней мере, движение «пальца, ничего больше» может быть восстановлено.

Несмотря на то, что она продержалась несколько лет в терапии, у Ла Сегуры осталось несколько последствий на ее теле, потому что она не может бегать или надевать каблуки, у нее нет хорошего баланса, это дает ей спастичность (ее мышцы становятся напряженными и сильно болит), а когда очень холодно, она не может двигаться очень хорошо. Кроме того, они доставляют ему судороги и другой дискомфорт, хотя он благодарен, что может ходить сегодня.

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