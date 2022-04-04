INE: это был третий Национальный форум по отзыву мандата

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

В это воскресенье, 3 апреля, состоялся Третий Национальный форум по отзыву мандатов, процесс, на который 10 апреля будет представлен президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO). Дебаты, организованные Национальным институтом выборов (НИС), проходили под руководством журналистки Луизы Канту, а гостями, которые высказались против отмены Табаскеса, были Лизетт Васкес, член Национального совета директоров ассоциации «Следующие за демократией», и Исаак де Паз, профессор Автономного университета Нижней Калифорнии.

Со своей стороны, сторонниками ухода AMLO с президентского срока были София Ороско, редактор газеты Jaliscience Mural, и Нэнси де Сантьяго, политический аналитик и преподаватель конституционного права. В течение часа четыре гостя рассуждали о выступлении Лопеса Обрадора на посту главы федеральной исполнительной власти и обсуждали различные вопросы.

В качестве первого момента дебаты вращались вокруг того, потерпел ли президент потерю доверия до сих пор к своему шестилетнему сроку. В этой связи гости, высказавшиеся против отзыва, отметили, что Табаскеньо сохранил свой уровень доверия благодаря осуществлению социальных программ, направленных на различные группы, а также с точки зрения конституционных достижений в отношении прав детей, находящихся в уязвимом положении общин и отдельных лиц афро-мексиканцев.

Este domingo tres de abril se llevó a cabo el Tercer Foro Nacional sobre la Revocación de Mandato (Foto: Twitter/ @ElConsultor2)

Аналитик Нэнси де Сантьяго указала, что она отстаивает позиции в пользу отмены «за институциональное разрушение, которое означало так называемое «Четвертое преобразование», и в отношении демократии, которую они приводят к регрессии (...) мы сожалеем о кампании, организованной перед СМИ препятствовать, запутывать и манипулировать теми, кого мы знаем, что это правительство потерпело неудачу в стремлении к общему благу, потому что правительство поощряет его ратификацию».

Позиции в пользу отзыва указывали на то, что AMLO потеряла доверие граждан из-за отсутствия надлежащего мониторинга вопросов прав человека и разоблачила дело журналистов, убитых в Мексике до сих пор в 2022 году, а также криминалистический кризис, с которым в настоящее время сталкивается Мексика из-за случаев насильственные исчезновения, что привело к тому, что женские группы организовываются для поиска родственников, местонахождение которых неизвестно.

Со своей стороны, Лизетт Васкес и Исаак де Пас подчеркнули, что правительство AMLO посвятило себя обеспечению пособий для большинства наиболее обездоленных слоев населения, включая женщин, детей и пожилых людей, которые получают ежемесячные стипендии или пенсии, что помогло многим мексиканцам справиться с этой проблемой. с экономическим кризисом, вызванным чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Andrés Manuel López Obrador se someterá al proceso de Revocación de Mandato el próximo 10 de abril (FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM) Moisés Pablo

Они также подчеркнули роль правительства Мексики во главе с AMLO в контексте пандемии COVID-19, поскольку она не была ограничительной и авторитарной, и эта ситуация, по словам профессора Автономного университета Нижней Калифорнии, породила доверие общества при развитии своей экономической деятельности. Кроме того, было указано, что процент вакцинации, достигнутый к настоящему времени, связан с включением Мексики в механизм Covax Организации Объединенных Наций (ООН).

Однако Нэнси де Сантьяго назвала управление пандемией коронавируса «паршивым» и напомнила об обвинениях, выдвинутых Партией национального действия (PAN) о прибытии кубинских врачей в Мексику, чтобы присоединиться к чрезвычайной ситуации, несмотря на отсутствие профессиональной лицензии. Наконец, София Ороско отметила, что аннулирование мандата должно быть демократическим мероприятием, а не «кампанией по продвижению или объединению сил. Мне даже жаль, что государственные чиновники или люди, занимающие всенародно выборные должности, отказались от своей работы, чтобы начать продвигать голосование, которое должно быть спонтанным», - заключил он.

В ходе дебатов были также недавние разоблачения Междисциплинарной группы независимых экспертов (ГИЭИ) об исчезновении 43 студентов-студентов из Айотзинапы, поезда майя, милитаризации страны, профилактическом здравоохранении и восприятии отсутствия безопасности в стране. обсуждается.

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