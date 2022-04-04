Гибридный иммунитет: наука раскрыла важность вакцинации выздоровевших от COVID-19

A health worker vaccinates a person with a dose of coronavirus disease (COVID-19) vaccine at the first drive-in vaccination center in Berlin, Germany, February 10, 2022. REUTERS/Michele Tantussi

Люди, которые были заражены коронавирусом и получили доступ к дозам вакцины от COVID-19, имеют «гибридный иммунитет». Уже есть 4 научных исследования, которые подтверждают, что эти вакцины обеспечивают важную дополнительную защиту этих людей.

Уже было доказано, что вакцины очень эффективны для защиты людей, которые никогда не болели COVID-19, но их эффективность в предотвращении симптомов и тяжелых исходов у людей, которые уже перенесли была инфицирована, до недавнего времени была менее ясной.

По данным OurWorldInData, после двух лет пандемии, в ходе которой почти 500 миллионов человек были инфицированы и 59% человечества были вакцинированы по первичной схеме, исследования подчеркнули важность вакцинации для тех, кто имеет естественный иммунитет после выздоровление от заболевания.

В одном из двух исследований, опубликованных в медицинском журнале The Lancet Infectious Diseases, были проанализированы данные о состоянии здоровья более 200 000 человек в период с 2020 по 2021 год, когда Бразилия больше всего пострадала от коронавируса, являясь второй страной в мире с наибольшим количеством смертей от COVID.

Исследователи из Бразилии обнаружили, что у людей, которые уже перенесли COVID-19, вакцины Pfizer и AstraZeneca были эффективны на 90 процентов против госпитализации и смерти, китайская вакцина CoronaVac составляла 81 процент, а одноразовый инокулянт Johnson & Johnson - 58 процентов.

«Было показано, что все четыре вакцины обеспечивают значительную дополнительную защиту для тех, у кого была предыдущая инфекция COVID-19», - сказал автор исследования Хулио Крода из Федерального университета Мату-Гросу-ду-Сул.

En Brazil, encontraron que las personas que ya han tenido el COVID-19 tuvieron mejor protección tras recibir las dosis de vacunas. Se comprobó con 4 vacunas diferentes/REUTERS/Washington Alves

«Гибридный иммунитет из-за воздействия естественной инфекции и вакцинации, вероятно, станет нормой во всем мире и может обеспечить долгосрочную защиту даже от новых вариантов», - сказал Прамод Кумар Гарг (Pramod Kumar Garg) из Индийского института трансляционных наук и технологий здравоохранения в комментарии студии.

Между тем, другое исследование, в котором до октября 2021 года использовался национальный реестр Швеции, показало, что люди, выздоровевшие от COVID, сохраняли высокий уровень защиты от повторного заражения вплоть до 20 месяцев. Кроме того, было обнаружено, что у людей с гибридным иммунитетом от двух доз вакцин риск повторного заражения на 66% ниже, чем у людей с только естественным иммунитетом.

Пол Хантер, профессор медицины Университета Восточной Англии, который не участвовал в исследовании, сказал AFP, что 20 месяцев «очень хорошей защиты» естественного иммунитета были «намного лучше, чем ожидалось при первоначальном графике вакцинации из двух доз». Но он предупредил, что оба исследования были проведены до того, как вариант Омикрон стал доминирующим во всем мире, и что он «заметно снизил защитную ценность предыдущей инфекции».

En Qatar, se encontró que haber tenido la infección y recibir 3 dosis, hacía que las vacunas tengan una eficacia del 77%/REUTERS/Amr Abdallah Dalsh REUTERS

Исследование, проведенное в Катаре и опубликованное на сайте предварительной публикации MedRXiv на прошлой неделе, показало защиту, предлагаемую гибридным иммунитетом против Омикрона. Он обнаружил, что три дозы вакцины были эффективны на 52% против симптоматической инфекции подварианта BA.2 Omicron, но эта цифра резко выросла до 77%, когда пациент был ранее инфицирован.

Исследование, которое не было рецензировано экспертами, пришло к выводу, что «гибридный иммунитет, вызванный предыдущей инфекцией и недавней ревакцинацией, обеспечивает наибольшую защиту» от подвариантов BA.1 и BA.2.

Также в Соединенных Штатах Мэрион Пеппер, доцент кафедры иммунологии Медицинской школы Вашингтонского университета, опубликовала другие исследования в журнале Cell и объяснила почему «гибридный иммунитет» дает лучшую защиту. Они сравнили различия в иммунном ответе на коронавирус у трех доз вакцины у 30 человек, которые ранее были инфицированы, и у 24 человек, которые были вакцинированы, но никогда не инфицированы.

Они обнаружили, что после вакцинации у тех, кто ранее был инфицирован, образовалось больше В-клеток памяти, которые вырабатывают антитела, которые могут нейтрализовать вирус и предотвратить заражение. Эти клетки памяти B у людей с гибридным иммунитетом также генерировали большее количество антител, которые могут нейтрализовать не только исходный штамм вируса, но и более новые варианты, такие как Delta и Omicron.

«Даже если их первая инфекция была вызвана самым старым штаммом, штаммом Ухань, и вакцина, которую они получили, была основана на этом штамме, люди с гибридным иммунитетом смогли вырабатывать нейтрализующие антитела против каждого варианта», - сказал Пеппер.

Гибридный иммунитет также генерирует более специфический клеточный иммунный ответ для борьбы с вирусными инфекциями, называемый ответом Th1. В этом ответе иммунные клетки, называемые CD4+Т-клетками, высвобождают воспалительные сигналы, а именно цитокин, называемый интерферон-гамма, который является противовирусным. Также было обнаружено, что CD4+Т-клетки от ранее инфицированных лиц вырабатывают больше интерлейкина-10, который может подавлять воспаление и потенциально предотвращать патологию.

«В то время как дополнительная вакцинация смогла увеличить количество CD4+Т-клеток, в которых они не были инфицированы, до уровней, которые были инфицированы, она не могла обеспечить такое же качество реакции CD4+Т-клеток, как у пациентов с гибридным иммунитетом», - сказал Пеппер.

La inmunidad híbrida aumentá la producción de células T CD4+ que puede suprimir la inflamación y prevenir potencialmente la patología. (Getty Images) DrPixel | Getty Images

Несколько факторов могут объяснить, почему гибридный иммунитет кажется более устойчивым. Одним из факторов может быть время. При воздействии патогена иммунные клетки лимфатических узлов улучшают иммунный ответ. Этот процесс иммунного созревания генерирует более эффективные антитела и клетки против новой инфекции.

В случае группы гибридного иммунитета прошел год с момента заражения до получения вакцины. Напротив, люди из группы только вакцин получили вторую дозу только через несколько недель после первой дозы, что давало иммунной системе гораздо меньше времени для уточнения своего ответа.

Другой фактор может заключаться в том, когда иммунная система впервые взаимодействует с вторгающимся патогеном. Различные части тела имеют разную среду, которая определяет, как иммунная система реагирует на инфекцию. Иммунные клетки участников исследования с гибридным иммунитетом впервые были обнаружены с вирусом в легких и носовых ходах. Напротив, клетки из группы только вакцин были впервые обнаружены с вирусным белком в мышцах, где они получили вакцину.

“Las personas que han tenido COVID-19 deberían vacunarse sin duda alguna", dijo Marion Pepper, investigadora de EE.UU/ REUTERS/Mayela Lopez/Archivo REUTERS

По словам Пеппера, воздействие на легкие и слизистые ткани, такие как ткани носовых ходов, вероятно, вызовет лучший иммунный ответ на респираторный патоген, поскольку клетки могут лучше удерживаться в этих местах. Выводы его группы могли бы помочь ученым разработать вакцины, которые используют этот эффект, такие как те, которые можно вводить в носовые ходы или вдыхать непосредственно в легкое.

Хотя вакцинация после перенесенной инфекции, по-видимому, вызывает более сильный иммунный ответ на инфекцию SARS-CoV-2, важно, чтобы люди, которые были инфицированы, прошли вакцинацию, чтобы получить это преимущество, посоветовал доктор Пеппер. «Люди, перенесшие COVID-19, обязательно должны пройти вакцинацию. Со временем не только снижается иммунитет к инфекции, но и вакцинация необходима для создания этого гибридного иммунитета», - добавил он. Его исследования были поддержаны Национальными институтами здравоохранения, Фондом Burroughs Wellcome Fund и Emergent Ventures.

Хотя «гибридный иммунитет» обеспечивает лучшую защиту, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Сумия Свамин предупредила, что следует сохранять осторожность. «Гибридный иммунитет не означает, что люди должны подвести свою охрану с маской, дистанцированием и гигиеной рук», - сказал он. Его рекомендация заключается в том, что неизвестно, как долго может сохраняться естественный иммунитет от инфекции у каждого человека, и, кроме того, вакцины не предотвращают 100% инфекций. «Кроме того, человек может заразиться коронавирусом, даже если он вакцинирован», — сказал он.

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