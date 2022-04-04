«Да здравствует», фильм, который выбрал быть всем и потерял свой шанс

Прицеп для «Града»

Hail рассказывает историю Мигеля Флореса (Гильермо Франчелла), успешного телевизионного метеоролога, который успел иметь собственное погодное шоу. В первой трансляции он прибывает в качестве рок-звезды. Его хотят все, соседи обращаются к нему за советом, люди останавливают его на улице, жизнь улыбается ему. Шоу дебютирует, и Мигель ложится спать, сообщая хорошие новости городу Буэнос-Айрес: ночью будет отличная погода. Когда он просыпается на следующий день, он обнаруживает, что его мир развалился: на город обрушился ужасный град. Те, кто последовал его непогрешимым советам, потеряли свою машину, своего питомца, свою висячую одежду, все разочарованы Мигелем, который стал врагом номер 1. В отчаянии он бежит со своей маленькой рыбкой Освальдо в Кордову, где родился и живет его дочь, с которой у него дальние отношения.

Это начало комедийной драмы «Хаиль», которая проходит сразу в нескольких жанрах, не ограничиваясь ни одним из них. Все завязано хлипким образом, начиная с параллельной истории таксиста Луиса (Пето Менахем), который слепо верит в Флореса и является жертвой издевательств и насмешек со стороны друзей и семьи за то, что оставил свою машину на открытом воздухе. Семья таксистов - это безостановочная поездка к черту худшей аргентинской привычки, но это тон не всего фильма, а только семьи таксистов, своего рода капсульная коллекция бренда Granizo, которым является фильм. Обычные места, иначе и быть не могло, охватывают все жанры, которые затрагивает фильм.

Все больше приходят и уходят без какой-либо силы. Травматический луч начала, произошедший в 1997 году, ознаменовал жизнь Мигеля и его дочери Карлы, нынешней подруги метеоролога, которая не имеет отношения к делу, но, возможно, нет, соседей, которые потеряли свою собаку и были удалены из сценария из-за этого У главного героя нет никаких претензий, и каждый из них принимает решения, которые вырезали сценарий, чтобы оставить длинный двухчасовой фильм, который, как можно догадаться, мог быть еще более обширным. Фильм имеет непоследовательный сценарий, который создает серьезный конфликт и поражает остальных поразительной неопрятностью. Детали - это то, где пленка делает больше всего воды. Мистическая сторона комиксов не смешна и не привлекательна, гибрид, который заканчивается очень неуклюже.

Когда она хочет стать комедией, Франчелла переезжает с легкостью. Он и Освальдо, его домашняя рыба, - единственное, что можно спасти от актерского состава, который ничего не может сделать с тем немногим, что они ему предлагают. Снятый по телевидению, с каким-то принудительным беспилотником, режиссер Маркос Карневале снова терпит неудачу с драматической стороной, где ему никогда не удается подключиться. Лучшие фильмы сделал режиссер, и, очевидно, тоже Франчелла, который показал, что он может играть любую роль, если сценарий и режиссер бросают ему вызов сделать это.

И, без намерения рассказать о обозримом финале, последние минуты фильма — это катастрофа, в прямом и переносном смысле. Шторм стыда других людей трудно пережить, не пострадав в кинематографической чувствительности. Была добрая комедия с моральной историей, но Хаиль предпочел быть всем и потерял свой шанс. В качестве бонуса, горстка журналистов, снимающихся в камео, столь же груба, сколь и бесполезна в фильме, который более непонятен, чем что-либо еще. Никогда не будет известно, что они хотели сделать, но это показывает, что им это не удалось.

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