Правительство внесет законопроект об освобождении от налогов с продаж на основные продукты питания, такие как курица, яйца, мука и лапша

Министр экономики и финансов Оскар Грэм объявил, что в Конгресс Республики будет представлен законопроект об освобождении от общего налога с продаж (IGV) продуктов, которые имеют больший компонент в базовом потребителе корзина, такая как курица, яйцо, мука и лапша.

Министр экономики сообщил, что законодательная инициатива будет одобрена на этой неделе в Совете министров, чтобы парламент ускорил предложение и был реализован сразу после требований населения, которое испытывает трудности с покупкой этих продуктов из-за их высокой стоимости.

«Существует дополнительная мера, которую мы утверждаем на этой неделе в Совете министров, которая заключается в временном освобождении от IGV для основных продуктов питания, входящих в базовую корзину. Мы освобождаем курицу, яйцо, лапшу, муку и мясо от IGV, это будет представлено Конгресс для скорейшего одобрения», - сказал он.

Кроме того, он заверил, что для того, чтобы освобождение от IGV работало, должна быть затронута вся производственная цепочка. Например, в случае курицы она должна включать кукурузу и добавить, что через Фонд социальной энергии (FISE) бонус за газовый баллон был увеличен с 20 до 25 подошв.

Этим министр экономики ратифицировал то, что он объявил вчера во время диалога в Уанкайо (Хунин), где просьбы ассоциаций фермеров и перевозчиков после протестов против правительства.

El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, en la reunión con los gremios de transportistas y agricultores, en Huancayo. Foto: Andina

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ

Цены на овощи и продукты питания выросли больше всего в связи с забастовкой транспорта, которая началась в понедельник, 28 марта. Несмотря на переговоры и соглашения с профсоюзами в этих секторах, базовая семейная корзина продолжает расти.

На экскурсии по Infobae на рынок «Эль Тамбо» в районе Карабайльо стало известно, что наблюдается рост цен и даже сами торговцы уверяли, что они меняются каждый день.

Еще одной проблемой продавцов является дефицит овощей, особенно моркови и шпината, поскольку до прошлой пятницы они получали эти овощи по очень высокой цене. То же самое происходит с курицей и большинством фруктов, которые поступают на рынок.

El pollo sigue aumentando su precio en Perú. Foto: Yuriko Cabeza/Infobae

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГА

Грэм пояснил, что решение об освобождении от налога на топливо, принятое Верховным указом № 068-2022, будет действующий в течение девяти месяцев и подлежащий переоценке на ежеквартальной основе.

«Пока на международном уровне сохраняются высокие цены на нефть, нам придется оценивать расширение этой меры. Точно так же его постоянная переоценка обусловлена влиянием на налоговые поступления», - добавил он.

Чтобы освобождение от налогов было перенесено на конечные цены, уплачиваемые потребителем, глава Министерства экономики и финансов сказал, что он согласовал с Petroperú, чтобы начиная с завтрашнего дня его прейскурантные цены включали снижение.

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