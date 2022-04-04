Джиджи Митре взорвался против Педро Кастильо после остановки транспорта и грабежей: «Мы попали в гнусное правительство»

Аналогичным образом, в районах Ика и Тарапото мародерство было зарегистрировано в небольших торговых центрах. Как вы помните, все это возникло с тех пор, как люди подняли голос протеста против повышения цен.

Ведущие журнала Willax TV не забыли о проблемах, которые происходят в стране, и это было Джиджи Митре, которая не смогла сдержать свою досаду против правительства Педро Кастильо.

«Мы также разделяем разочарование и негодование, которые вы испытываете. Обидно, куда мы пришли. Каждый раз, когда мы погружаемся все глубже и единственное, что показывают наши власти, начиная с президента, его министров и нескольких конгрессменов, это то, что у них нулевая любовь к стране и стране. Единственное, что их интересует, это их личные выгоды», начал с слова компаньона популярного «Peluchín».

Телеведущая продолжала выражать свое возмущение и неодобрение в адрес нынешних перуанских властей и выразила сожаление по поводу того, что на будущее детей влияют плохие действия, предпринимаемые правителями.

«Это последняя капля в том, что мы оказались в такой ситуации. Перу устала, устала, и все, что делают наши власти, это прикрывают, потому что они хотят сделать эту страну такой, как Венесуэла, Куба и даже хуже. Как стыдно и грустно будущее, которое ждет всех детей и всю молодежь», — сказал Джиджи Митре.

«Мы попали в руки гнусного, авторитарного, некомпетентного правительства, которое не знает, где оно стоит, коррумпированного, которое знает только, как поставить министров с полицейскими записями», - добавил он с полным возмущением.

Наконец, он обратился непосредственно к президенту Перу. «Покажите, сэр, что вы любите Перу, а не только его интересы (...) Я не скажу, что вы несете ответственность за все, что происходит в стране, но у вас нет возможности навести порядок и видение, чтобы знать, кого поставить. Нам нужен президент, у которого есть штаны, в отличие от вас, который понятия не имеет, где он стоит», - заключил он.

С другой стороны, Родриго Гонсалес также выразил сожаление по поводу таких событий, как разграбление магазинов и предприятий в регионах Перу, а также нападения камнями на автомобили. Журналист завершил свое выступление, заявив, что «главный враг перуанцев — правительство».

Джиджи Митре взрывается против Педро Кастильо после остановки транспорта и грабежей. ВИДЕО: Уиллакс ТВ

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ