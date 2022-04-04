За попытку феминицида он был захвачен известным композитором Валленато

С 31 марта диалог между кандидатом в президенты Ингрид Бетанкур и бывшим президентом Альваро Урибе Велесом и высшей фигурой Демократического центра был консолидирован. После многочисленных взаимодействий в социальных сетях, где обе фигуры подтвердили свои подходы, что удивило нескольких пользователей сети и граждан, потому что лидер Verde Oxigeno отверг многие традиционные сектора и было одной из причин, по которой она покинула Коалицию Центра Эсперанса, Урибе Велес поделился 4 апреля появилось видео, в котором он подтвердил, что Бетанкур встретится с ним.

«Я ценю щедрое согласие доктора Ингрид Бетанкур на диалог с нами. Вместе с доктором Ингрид я разделяю страдания своей родины, среди моих недостатков моя общественная жизнь была связана с диалогом с гражданами, в течение восьми лет правления я интенсивно взаимодействовала с соотечественниками, рабочими, предпринимателями, социальными секторами, общественностью в целом, мэрами и губернаторами независимо от политической подоплеки его избрания», - отметил член правящей партии.

В космосе он воспользовался возможностью, чтобы поговорить о мирных соглашениях и подчеркнул, что никогда не хотел их останавливать, но попытался заключить национальное соглашение, чтобы изменить первоначальные предложения.

«Когда на плебисците победили «нет», нашим ответом стал поиск национального соглашения по реформированию Гаванских текстов, и нам было отказано в этом предложении. Мы никогда не просили замалчивать соглашения, поскольку правительство заявило в связи с этим событием, что оно проиграло плебисцит. В отличие от веры, истина — это жизнеспособный аспект, концепция, обогащенная диалогом. Мы выслушаем доктора Ингрид с абсолютным уважением, поговорим с ней сердцем. Нас объединяют родина и демократия. », — заключил экс-президент.

Новость уже озвучила сама Бетанкур. 31 марта, после дебатов, организованных Университетом Хаверьяна в Боготе, Бетанкур заявила прессе, что открыта для создания возможных союзов для первого раунда с урибизмом.

Более того, она сказала, что благодарна Альваро Урибе за координацию операции «Жак», в ходе которой она вернула себе свободу после того, как была похищена тогдашней партизанской группировкой FARC. Кроме того, он признал, что из-за судебной ситуации бывшего сенатора никто не хочет заключать с ним союзы на президентских выборах.

«С доктором Альваро Урибе я благодарю его за то, что я обязан ему своей свободой, но также расширяю возможности диалога со всеми. Сейчас он находится в сложной ситуации: все его отвергают. Я думаю, что для нас также важно, если есть желание покончить с этим механизмом, то он исходит из любого уровня или идеологического спектра», — заявила Ингрид Бетанкур.

Однако она дала понять, как она неоднократно делала, что красные линии для вступлений с ней заключаются в том, что политические партии и деятели не имеют, что она называет, «механизма».

«У нас были контакты с Демократическим центром. Правда в том, что для нас красная граница — это техника. Это дебаты, которые будут проводиться внутри страны, но я надеюсь, что на этих выборах мы сможем создать единый фронт для страны, оставив в стороне технику и предоставив Колумбии выбор», — заявила единственная женщина-кандидат в президенты в этом избирательном конкурсе.





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