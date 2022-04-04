Пять приложений для планирования поездки на Пасху

Сегодня существуют приложения для путешествий, которые помогают значительно упростить весь процесс до прибытия в пункт назначения с любого мобильного телефона.
Далее Infobae предлагает 5 приложений, которые помогут в организации предстоящего приключения:
Травелбанк
Это инструмент для расчета и контроля расходов на командировку, авиабилеты и цены на продукты питания с низкими, средними, высокими или очень высокими оценками.
Позволяет создавать отчеты о командировочных расходах на основе платежей.
Среди его услуг есть возможность найти авиабилеты, а также круглосуточный консьерж-гид. Вы можете отслеживать пробег и управлять доходами с помощью мгновенного сканирования, чтобы отправить деньги в компанию.
Планирование чата
Это универсальное приложение для обмена сообщениями, которое позволяет пользователям исследовать, планировать и координировать групповые поездки.
Пользователи могут создать идею поездки, найти отели и авиабилеты, ознакомиться с предлагаемыми впечатлениями, документами и ценами, а затем пригласить друзей и пообщаться в группе.
Легко создать интуитивно понятный маршрут с помощью проездной карты, где вы можете указать достопримечательности, рестораны, отели и даже бизнес-планы, а затем создать опросы среди всех участников и, наконец, разделить расходы.
TripIt
Это своего рода программа, которая помогает легко организовывать поездки и делиться ими, включая автоматическую синхронизацию с календарями устройств, если таковые имеются, для автоматического изменения любых происходящих изменений.
После бронирования авиабилетов, отелей, аренды автомобилей, трансферов, ресторанов информацию можно сохранить по электронной почте в «основном маршруте», созданном специально для поездки, чтобы у пассажиров всегда была программа под рукой в любое время путешествия.
Кроме того, планами можно поделиться с другими. Он также позволяет создавать резервные копии и сохранять важные документы через профиль путешественника, доступ к которому можно получить с помощью пароля.
Трип республика
Это приложение позволяет сравнивать цены, чтобы получить лучшие предложения, а также забронировать и купить без каких-либо дополнительных затрат позже.
Когда профиль создан, сервис следит за движениями пользователя, чтобы корректировать будущие исследования в соответствии с его предпочтениями, предоставляя персонализированные предложения.
Другой вариант заключается в том, что, как и предыдущие приложения, он позволяет вам сотрудничать с коллегами, обмениваться идеями, записывать заметки, отправлять ссылки и даже планы питания.
трипкейс
Это приложение устанавливает маршрут с такими данными, как авиабилеты, бронирование отелей, аренда автомобилей, инструкции и контроль затрат.
Через электронную почту маршрут будет обновляться автоматически, а с простым аспектом «Временная шкала» вы можете создать профиль поездки, запрос на трансфер, проверить прогноз погоды или искать альтернативные рейсы.
Самое интересное, что он отправляет точную и своевременную информацию о терминалах и выходах на посадку, а также уведомления о любых изменениях, внесенных в рейсы.
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