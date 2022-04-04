Пять приложений для планирования поездки на Пасху

Сегодня существуют приложения для путешествий, которые помогают значительно упростить весь процесс до прибытия в пункт назначения с любого мобильного телефона.

Далее Infobae предлагает 5 приложений, которые помогут в организации предстоящего приключения:

Травелбанк

Это инструмент для расчета и контроля расходов на командировку, авиабилеты и цены на продукты питания с низкими, средними, высокими или очень высокими оценками.

Позволяет создавать отчеты о командировочных расходах на основе платежей.

Среди его услуг есть возможность найти авиабилеты, а также круглосуточный консьерж-гид. Вы можете отслеживать пробег и управлять доходами с помощью мгновенного сканирования, чтобы отправить деньги в компанию.

TravelBank. (foto: Ih Travel and Learn)

Планирование чата

Это универсальное приложение для обмена сообщениями, которое позволяет пользователям исследовать, планировать и координировать групповые поездки.

Пользователи могут создать идею поездки, найти отели и авиабилеты, ознакомиться с предлагаемыми впечатлениями, документами и ценами, а затем пригласить друзей и пообщаться в группе.

Легко создать интуитивно понятный маршрут с помощью проездной карты, где вы можете указать достопримечательности, рестораны, отели и даже бизнес-планы, а затем создать опросы среди всех участников и, наконец, разделить расходы.

PlanChat. (foto: MacSources)

TripIt

Это своего рода программа, которая помогает легко организовывать поездки и делиться ими, включая автоматическую синхронизацию с календарями устройств, если таковые имеются, для автоматического изменения любых происходящих изменений.

После бронирования авиабилетов, отелей, аренды автомобилей, трансферов, ресторанов информацию можно сохранить по электронной почте в «основном маршруте», созданном специально для поездки, чтобы у пассажиров всегда была программа под рукой в любое время путешествия.

Кроме того, планами можно поделиться с другими. Он также позволяет создавать резервные копии и сохранять важные документы через профиль путешественника, доступ к которому можно получить с помощью пароля.

TripIt. (foto: App Store)

Трип республика

Это приложение позволяет сравнивать цены, чтобы получить лучшие предложения, а также забронировать и купить без каких-либо дополнительных затрат позже.

Когда профиль создан, сервис следит за движениями пользователя, чтобы корректировать будущие исследования в соответствии с его предпочтениями, предоставляя персонализированные предложения.

Другой вариант заключается в том, что, как и предыдущие приложения, он позволяет вам сотрудничать с коллегами, обмениваться идеями, записывать заметки, отправлять ссылки и даже планы питания.

Trip Republic. (foto: ArticStartup)

трипкейс

Это приложение устанавливает маршрут с такими данными, как авиабилеты, бронирование отелей, аренда автомобилей, инструкции и контроль затрат.

Через электронную почту маршрут будет обновляться автоматически, а с простым аспектом «Временная шкала» вы можете создать профиль поездки, запрос на трансфер, проверить прогноз погоды или искать альтернативные рейсы.

Самое интересное, что он отправляет точную и своевременную информацию о терминалах и выходах на посадку, а также уведомления о любых изменениях, внесенных в рейсы.

TripCase. (foto: Planifica Tu Viaje)

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