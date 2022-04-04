Этель Посо о забастовке транспорта: «Мы наблюдаем один из худших моментов в истории нашей страны»

Этель Посо выразила свое возмущение в America Today ростом цен, именно поэтому сотни жителей деревни вышли на улицы, чтобы их голос протеста был услышан. Хозяин назвал этот момент одним из худших в истории Перу.

Следует отметить, что 4 апреля в этом месте было выпущено специальное издание, в котором были сделаны прямые ссылки, чтобы показать, какова ситуация в нашей стране. «Мы наблюдаем один из худших моментов в истории нашей страны, не только бензин, но и продукты питания, так как же нам с этим справиться», - начала телеведущая.

Он также упомянул о мерах, которые они приняли в рамках программы, поскольку они понимают, что мать не в состоянии купить курицу или мясо для приготовления рецепта, которому они учат в своей последовательности приготовления.

«Мы, в программе, которая готовит каждый день, должны были изменить наше меню, потому что я не могу представить вам рецепт курицы, потому что кто может купить курицу? Я не могу, немыслимо, мясо? Кто его купит?» , сказал ведущий довольно возмущенно, а затем объявить, что блюдом этого издания будут гороховые крокеты с тушеными желудками, «экономичный и питательный» рецепт.

Телеведущий выразил солидарность с жителями села и отметил, что «люди хотят фактов». «Продолжать рост всех продуктов питания в базовой корзине больше невозможно. Сегодня (4 апреля) у нас было запланировано меню, но это был специальный выпуск, потому что, когда мы должны смеяться, мы смеемся, но когда есть такого рода новости, мы не можем быть чужими», - сказал он.

Этель Посо возмущена ростом цен. (Видео: Америка сегодня)

ГИЗЕЛА ВАЛЬКАРСЕЛЬ СОЛИДАРНА С ЖИТЕЛЯМИ

Еще одним человеком, который также выразил солидарность с этой ситуацией, была Гизела Валькарсел. Через свой аккаунт в Twitter телеведущая указала, что народ всегда прав.

«Остановки, недовольство и возмущение — вот так начинается неделя в Перу. Что может еще хуже, так это видеть, как Мартин Вискарра продолжает обманывать, а Франсиско Сагасти говорит, что теперь можно сделать. Достаточно людей вышло, и все, несомненно, изменится, люди всегда правы», — написала Гизела Валькарсель в Twitter.

Как вы помните, это не первый раз, когда он высказывается против матча Педро Кастильо. В прошлом блондинка болельщица заявила, что президент только пытается разъединить страну.

Gisela Valcárcel publica post contra Pedro Castillo. (Foto: Twitter)

ДЖАНЕТ БАРБОЗА ПОШАТНУЛАСЬ ОСТАНОВКЕ ПЕРЕВОЗЧИКОВ

4 апреля Джанет Барбоза выступила в программе América Hoy о забастовке транспорта. Телеведущая охарактеризовала ситуацию в стране как «ужасную».

«Мы наблюдаем действительно ужасные события, которые произошли час назад, мы видим раненых, ссоры с полицией, конфронтацию, настоящий террор, Перу сотрясается, потому что ничего не находится в пределах досягаемости», - сказал Барбоса, который, не колеблясь, попросил репортера быть осторожным.

«Освальдо, пожалуйста, попросите вас быть очень осторожными, нам нужна информация, но мы заботимся о вашей безопасности. У меня складывается впечатление, что протестантов больше», - сказал он.

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