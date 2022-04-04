Вечная любовь: невероятная дань уважения от Coldplay Хуану Габриэлю на Foro Sol

Мексика стала одним из любимых направлений Coldplay, так как за последние годы группа провела впечатляющие гастроли по нескольким городам страны, а их последний тур стал одним из самых привлекательных для дани уважения своим коллегам-мексиканским музыкантам.

Например, британская группа отдала должное мексиканской музыке во время своих предстоящих концертов на Foro Sol в Мехико.

В нескольких интервью они предупреждали, что споют песню Хуана Габриэля, вероятно, даже на испанском языке, величайшего из авторов баллад, ранчера, сонов и болеро последнего времени.

FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM Fernando Carranza | Fernando Carranza

И что обещают, так это долг. «По возможности мы собираемся отправить любовь из Мехико, каждому человеку в мире, который разделяет эту невероятную атмосферу», - заявил Крис Мартин перед своим важным объявлением.

Затем, какой-то фейерверк взорвался, и в сопровождении своей акустической гитары он сделал несколько арпеджио, а затем уступил место аккордам, мелодии и испанской лирике из кулака:

«В мире мы наслаждаемся прекрасными местами, нам повезло меньше, но быть на этой сцене — дар от Бога. Его мариачи, его музыка (...) дом Фриды Кало, певицы, всегда может быть счастлив, в Мехико. CDMX для вас я чувствую, CDMX для вас чувствую»

А потом наступил возвышенный момент: «La ra la lara la la ra», он спел в ритме «Amor Eterno», и закончил свою песню словами «Я хочу всегда играть в Мехико, пожалуйста».

FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM Fernando Carranza | Fernando Carranza

Они не в первый раз видят такой звездный момент. Фактически, во время своего первого концерта в городе Монтеррей Нуэво-Леон, один из самых важных музыкальных актеров на национальном уровне, Фер, вокалист, вышел на сцену известной группы Maná, получившей множество наград.

Помимо того, что он сопровождал их для песни, он исполнил с гитарой в руке свой хит Rayando el sol в сопровождении всех фанатов, собравшихся в знаменитом доме Священной паствы.

И как будто это было недостаточно песни с хором тысяч людей, Крис Мартин попросил, чтобы они все спели вместе на радость мексиканцу, и со сложным испанцем он смог спеть знаменитый рефрен под крики и аплодисменты жителей Халиско. «Давайте споем вам», — сказал английский певец.

«Да здравствует Мексика, вы сволочи», - кричала Фер с единственной эмоцией, и огромной улыбкой на лице.

El momento en que Fher de Maná y Coldplay compartieron escenario para cantar "Rayando el Sol" (Foto: Twitter @el_julao / Cuartoscuro)

Выступления мирового тура Music Of The Spheres в Мексике начались 25 и 26 марта на стадионе BBVA в Монтеррее, в Нуэво-Леоне, а через несколько дней на стадионе Акрон в Гвадалахаре.

Однако самым невероятным было его прибытие на Sol Forum в Мехико. Первое место открыло дату, и в ответ на спрос на билеты открылся трехдневный тур по столице. Все города распроданы. Невероятный рекорд.

Но на этом тур по Центральной и Южной Америке не заканчивается. Теперь они отправятся в Соединенные Штаты, затем в Европу, а затем снова ступит на наш континент. Сначала в Бразилии на фестивале Rok In Rio, затем в Боготе, Лиме, Перу и Сантьяго-де-Чили. Наконец, они будут в Аргентине.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: