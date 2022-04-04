«Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия»: будет выполнять специальную функцию в Мексике

Чуть менее чем через месяц после выхода фильма «Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия» Marvel Studios объявила, что во всем мире, включая Мексику, будет специальная дата для просмотра фильма с Бенедиктом Камбербэтчем с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли до его выхода 6 мая.

Именно через свои социальные сети Marvel Studios объявила о предварительной продаже на особую дату, которая состоится 4 мая, за два дня до выхода в кинотеатр. Через несколько минут Cinepolis, одна из самых известных развлекательных франшиз в Мексике, возобновила то, что было опубликовано Marvel.

«Мы открыли эксклюзивный портал для супер-фанатов #DrStrange. Живите #ElMultiversoDeLaLocura раньше всех в своем превью 4 мая! Помните, что с 6 апреля вы сможете купить билеты», — поделилась сеть кинотеатров в своем аккаунте в Facebook.

Marvel Studios anunció preestreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness Foto: Cinepolis Facebook

Некоторые пользователи в поле для комментариев публикации вспомнили безумие, возникшее при предварительной продаже билетов на «Человек-паук: нет пути домой» (2021) или «Мстители: Конечная игра» (2019), где в основном онлайн-страницы упали после спроса.

Точно так же другие поклонники Marvel объяснили динамику предыдущих функций, анонсированных Marvel Studios. Однако до сих пор ни одна из киносетей в Мексике не установила графики на эту дату выхода на своих сайтах.

«Помните, что предварительный релиз будет похож на другие шоу, которые были накануне, но в обычные часы он будет не в 00:00 4-го числа, вероятно, это будет пара шоу 4-го числа с 19:00 до 10:30». «Премьера состоится в 19:00 в Мексике!! Расписание такое, потому что в «Человеке-пауке» все еще говорилось 11 утра, а в 11 утра это было! !» , есть некоторые восстановленные комментарии.

(Marvel Studios) Courtesy of Marvel Studios | Courtesy of Marvel Studios

Именно в первую неделю апреля Marvel объявила через свои официальные аккаунты об официальной предварительной продаже билетов на Doctor Strange в Multiverse of Madness, а с 6 апреля поклонники комиксов смогут приобрести билеты в кассе и через кинотеатр. веб-сайты по своему выбору.

Именно в конце марта Marvel выпустила новое поколение героев и антигероев с Moon Knight с Оскаром Исаком в главной роли и проектом, в котором они сотрудничают с Sony, Morbius, возглавляемым Джаредом Лето. Тем не менее, поклонники комиксов, созданных Стивом Дитко и Стэном Ли, уже с нетерпением ждут выхода фильма, в котором также снимались Элизабет Олсен и Ванда Максимофф.

И именно с появлением Мультивселенной Marvel на большом экране после событий «Человека-паука: нет пути домой» (Человек-паук: Нет пути домой), где собрались три поколения героев-паукообразных, Тома Холланда, Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда; амбициозный фильм киногиганта - это, без сомнения, доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия, который выйдет из рук известного режиссера Сэма Рэйми.

(Marvel Studios) Photo courtesy of Marvel Studios. | Photo courtesy of Marvel Studios

В фильме режиссера человека, родившего сагу о Человеке-пауке Тоби Магуайра, соберутся такие великие актеры, как Чиветель Эджиофор (Мордо), Бенедикт Вонг (Вонг), Шочитл Гомес (Америка Чавес), Майкл Штюльбарг ( Доктор Уэст) и Рэйчел Макадамс (Кристин Палмер).

Точно так же художественный фильм, который также возглавляет Кевин Фейдж, президент Marvel Studios, продолжает вызывать большие ожидания, так как до сих пор неизвестно, добавили ли к сюжету другие имена, стоит помнить, что в последнее время поклонники Marvel не скрывали своего волнения, когда Патрик Стюарт, который дал жизнь Чарльзу Ксавье в первом фильме «Люди Икс» сага подтвердила его участие в фильме MCU.

Фильм, который даст преемственность тому, что произошло в фильме «Человек-паук: нет пути домой», и где он также может относиться к тому, что было представлено серией Disney Plus, Локи, скорее всего, добавляет Мультивселенную Marvel к Иллюминатам и некоторые другие варианты, такие как Мистер Фантастик, Магнето, Дэдпул, Блэк Болт и другие.

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