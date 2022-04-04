Пустыни «живут» и «дышат» водяным паром, говорится в исследовании

Хотя считалось, что в пустынях обитают лишь несколько животных, науке удалось определить, что эта местность «живая» и даже дышит паром. Эти данные были опубликованы в Journal of Geophysical Research: Earth Surface, благодаря применению новой технологии. Эта информация является результатом более чем 40 лет исследований в негостеприимных районах и сбора в «миллиметровом масштабе» точного количества влаги и плотности песка в этих пространствах.

Этот многолетний проект, возглавляемый Мишелем Лужем, профессором машиностроения и аэрокосмической техники на инженерном факультете, был направлен на анализ жидкостей, газов и твердых частиц, присутствующих в самых разных ландшафтах. В этом смысле ученые обнаружили, что песчаные дюны растут, перемещаются и даже дышат влажным воздухом, поскольку водяной пар проникает в пыль и чрезвычайно пористые зерна, из которых состоит этот ландшафт.

Этот анализ, названный как: «Перенос водяного пара через поверхность засушливого песка: нелинейная тепловая связь, ветровая адвекция пор, подземные волны и обмен с пограничным слоем атмосферы», этот анализ, опубликованный 21 марта, был направлен на оценку этого вопроса с большей чувствительностью, для чего вместе со своими учениками Луге разработал новый инструмент, похожий на зонд.

En 2000, el científico de la Escuela Sibley de Ingeniería Mecánica y Aeroespacia (Estados Unidos) inició una colaboración con Ahmed Ould el-Moctar (Francia), para comprender cuál es el proceso mediante el cual las tierras agrícolas se convierten en desierto (Ceri Shipton/Palaeodeserts Project via AP) Ceri Shipton | AP

В 2000 году ученый из Школы механической и аэрокосмической инженерии Сибли Корнеллского университета, Итака, США, начал сотрудничество с Ахмедом Ульд эль-Моктаром из Нантского университета, Франция, с которым он использовал эти инструменты для анализа влажности в песчаных дюнах и понимания процесса, с помощью которого он использовал эти инструменты для анализа влажности в песчаных дюнах и понимания процесса, с помощью которого он использовал эти инструменты сельскохозяйственные земли превращаются в пустыню. Ситуация, которая в разгар изменения климата позиционирует себя как одно из самых важных сомнений в мире. «Будущее Земли, если мы продолжим в том же духе, — это пустыня», — сказал Луге.

Благодаря этим зондам, которые позволяют проводить глубокие и подробные измерения, ученые смогли оценить в миллиметровом масштабе точное количество влаги и плотность песка. Результат оказался потрясающим. Песок в этих местах очень пористый, поэтому через эти пространства просачивается очень небольшое количество воздуха. «Ветер течет над дюной и, как следствие, создает дисбаланс местного давления, что буквально заставляет воздух входить и выходить из песка. Итак, песок дышит, как дышит организм», — пояснил Луж. Предполагаемое дыхание позволяет микробам сохраняться глубоко в пустынях, независимо от температуры, при которой находятся дюны.

Кроме того, ученые смогли определить, что поверхности пустыни обмениваются меньшей влажностью с атмосферой, чем предполагалось ранее, поскольку испарение воды из песчинок состоит из медленной химической реакции. «Мы могли опубликовать данные 10 лет назад, чтобы сообщить точность нашего подхода, но это было неудовлетворительно, пока мы не поняли, что происходит. На самом деле, никто никогда ничего подобного не делал. Это первый случай, когда можно измерить такой низкий уровень влажности», — сказал Луге.

Помимо этого прогресса в поведении пустынь, ученые отметили, что, кроме того, этот зонд можно применять для других пространств или исследований, таких как исследование в космосе, загрязнение и даже влияние некоторых химических веществ на сушу. « Если вы хотите осуществлять непрерывное производство, у вас должны быть датчики, которые позволят вам, в зависимости от времени и в любом месте, где это важно, проверять правильность вашего процесса», — говорит Луге.

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