Индекс доверия потребителей вырос на 0,4 пункта в марте: Inegi

Imagen de archivo. Compradores esperan en una fila para realizar sus compras en la temporada de descuentos "Buen Fin" en una tienda de autoservicio en Ciudad de México, México. 10 de noviembre de 2020. REUTERS/Henry Romero

Согласно индикатору потребительского доверия (ICC), подготовленному Национальным институтом статистики и географии (Inegi) совместно с Банком Мексики, доверие потребителей в Мексике немного выросло в марте на 0,4 пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс в третьем месяце 2022 года составил 43,9 пункта, в феврале — 43,5, а в январе — 43,4, что представляет собой рост в течение двух месяцев подряд, так как в январе произошло ежемесячное снижение на 0,9 пункта. Кроме того, этот индекс вырос на 3 пункта по сравнению с мартом 2021 года.

ICC позволяет нам узнать оптимизм в отношении мексиканской экономики в течение следующих 12 месяцев и возможность населения приобрести некоторые материальные блага, такие как автомобили, дома или бытовые приборы, а также планирование отпуска и возможность сэкономить. Также принимается во внимание восприятие мексиканцами экономики предыдущего года.

Этот индекс получен из среднего значения пяти частичных показателей, отражающих восприятие экономической ситуации на национальном уровне. Национальное обследование потребительского доверия (ENCO) проводится в течение первых 20 дней каждого месяца, в ходе которого люди старше 18 лет опрашиваются на основе выборки из 2336 городских жилищ.

Оси, которые следует учитывать:

-Экономическое положение членов семьи по сравнению с предыдущим годом. В этой категории наблюдался рост на один пункт по сравнению с предыдущим месяцем и составил 49,0 балла.

-Экономическая ситуация, предусмотренная для членов домохозяйства в течение 12 месяцев после текущей. По этому показателю было получено увеличение на 0,7 пункта, в результате чего в общей сложности 57,3 пункта.

-Ожидаемая экономическая ситуация в стране через год. Этот показатель практически не претерпел существенных изменений, он вырос всего на 0,1 пункта, и в марте он достиг 39,1 пункта.

-Возможность приобрести долговечные продукты, такие как стиральная машина, телевизор и другие бытовые приборы. Эта ось получила наибольшее увеличение, поскольку она выросла с 25 до 26,4 пункта.

По данным организации Mexico, как у нас дела? , за шестилетний срок полномочий Энрике Пенья Ньето МТП закрылся с 41,6 пункта, то есть на 1,7 пункта больше, чем в администрации Фелипе Кальдерона, в которой доверие потребителей составляло 41,6. Между тем, правительство Висенте Фокса получило самый высокий индекс доверия, поскольку в конце шестилетнего срока ICC составил 44,3.

Однако в текущей экономической ситуации по сравнению с 12 месяцами назад индекс правительства Энрике Пенья Ньето показал самый низкий показатель - 33,2 пункта, в то время как для Кальдерона он составлял 36,9, а для Fox - 40,6.

В исследовании также учитываются некоторые дополнительные показатели, такие как возможность экономии с текущим полученным доходом; возможность уехать в отпуск в течение следующих 12 месяцев; сравнение цен по сравнению с предыдущим годом; планирование покупки автомобиля и возможность покупки дома или реконструировать его в течение следующих двух лет.

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