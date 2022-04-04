Конституционный суд распорядился адаптировать светофоры в Ибаге, чтобы гарантировать мобильность слепых людей

К концу июля этого года в Ибаге, столице Толимы, вся сеть светофоров должна иметь активные аудиосистемы, чтобы гарантировать права людей с нарушениями зрения. Приказ был издан Конституционным судом, который проанализировал опекунство, запросившее защиту прав этого населения, и определил, что в течение менее четырех месяцев сеть должна быть адаптирована.

Опекунство, на которое ответил Конституционный суд, было подано четырьмя лицами, двое из которых были слепыми, и он осуждает, что транзитный секретариат Ибаге не выполнил требования по установке и эксплуатации звуковых огней, облегчающих мобильность слепых людей.

Судья Кристина Пардо из Седьмой палаты по пересмотру опекунства отвечала за анализ и презентацию темы, которая объяснила, что люди с нарушениями зрения подлежат особой конституционной защите из-за их уязвимости. Он указал, что в данном случае ситуация является более критической, поскольку из-за отсутствия гарантии аудиосистемы в сети светофоров право пострадавшего населения на эффективную мобилизацию ограничено.

В ответ на заявление местные власти заверили, что они приняли необходимые меры для обеспечения прав этого населения. Транзитный секретариат Ибаге сообщил суду, что он сделал необходимые инвестиции, но суд показал, что у него нет доказательств этого. Они отмечают, что есть записи о прогрессе, но этого недостаточно и они не отвечают основным потребностям людей с нарушениями зрения.

Следует отметить, что суд отметил, что у местных органов власти есть бюджет для вмешательства в сеть светофоров, но деньги не были использованы.

Таким образом, Высокий суд обратился в транзитный секретариат Ибаге с просьбой не затягивать процесс ремонта и установки звукового освещения в стратегических точках города. Это решение дало время представить судье первой инстанции график действий по внедрению новых слуховых аппаратов в самых дорожных точках города.

Было указано, что система, помимо указания пешеходного перехода, должна предупреждать о близости важных торговых, развлекательных, образовательных и медицинских центров, которые могут представлять интерес для слепых людей и, таким образом, получать доступ к таким товарам и услугам.

Наконец, мэрии Ибаге было настоятельно рекомендовано пересмотреть и укрепить государственную политику в отношении доступности общественных мест для людей с нарушениями зрения. Суд указал, что в этом процессе фонды или организации, объединяющие это население, должны быть связаны для определения возможных изменений, которые следует внести в общественную среду города.

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