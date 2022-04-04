Колумбия зарегистрировала 307 новых случаев заражения covid-19 в апреле этого года

Fotografía de archivo de una enfermera mientras prepara una dosis de la vacuna de Sinovac contra la covid-19 en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Министерство здравоохранения сообщило 4 апреля 2022 года, что в Колумбии зарегистрировано 308 новых случаев заболевания COVID-19. За последние 24 часа было обработано 20 591 тест, из которых 8827 — это ПЦР и 11 764 — антигены.

В докладе также отмечается, что 10 колумбийцев умерли от этой болезни за последний день. Таким образом, с начала пандемии в стране зарегистрировано в общей сложности 139 670 смертей из-за вируса.

Суммируя все цифры, Колумбия достигла в общей сложности 6 086 233 случая инфицирования, из которых 3868 являются активными случаями и 5 919 385 соответствуют положительным случаям, которым уже удалось преодолеть болезнь.

В стране насчитывается 172 конгломерата. Территории: Амазонка, Антиокия, Араука, Атлантика, Барранкилья, Богота, Боливар, Бояка, Буэнавентура, Кальдас, Какета, Картахена, Касанаре, Каука, Сесар, Чоко, Кордова, Кундинамарка, Гуайния, Гуавьяре, Уила, Ла Гуахира, Магдалена, Мета, Нариньо, Норте-де-Сантандер, Путумайо, Киндио, Рисаральда, Сан Андрес, Санта-Марта, Сантандер, Сукре, Толима, Валье-дель-Каука, Ваупес, Вичада.

Так проходит вакцинация в стране

В последнем отчете Министерства здравоохранения также указывается, что по состоянию на 11:59 субботы, 2 апреля 2022 года, в Колумбии уже было применено 81 128 454 дозы вакцины против covid-19.

Согласно тому же докладу, число колумбийцев с полным графиком вакцинации, то есть тех, кто уже получил две дозы биологического препарата, в настоящее время составляет 28 563 246 человек, в то время как 6 354 370 человек были иммунизированы разовыми дозами. Кроме того, было применено 10 537 990 бустерных доз.

Аналогичным образом, за последний день было применено в общей сложности 76 147 вакцин, из которых 20 267 были сделаны для второй инъекции, а еще 3288 были однократными.

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