Забастовка перевозчиков: деактивация ATU, формализация групп и другие запросы к правительству

Забастовка транспорта в понедельник , которая была частично соблюдена в некоторые части Лимы Метрополитана, особенно на Центральном шоссе и в Вентанилье, вызвали другие требования, выходящие за рамки повышения спроса на топливо или цен на пошлины.

Водители, участвовавшие в забастовке и пытавшиеся перекрыть Центральное шоссе, теперь требуют, чтобы президент Педро Кастильо выполнил свои предвыборные обещания и ликвидировал Управление городского транспорта Лимы и Кальяо-ATU, Управление наземного транспорта людей, грузов и товаров (Sutran) и формализация коллективных такси.

ЗАКАЗЫ ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Перевозчики из пяти групп, которые осуществляют услугу от Канта-Кальяо до Гамарры, отправились в Министерство транспорта и коммуникаций, чтобы попросить ликвидировать ATU и Sutran и официально оформить коллективы.

«(Протест - это) злоупотребление ATU, злоупотребление Sutran и увеличение топлива. (...) Пусть президент устранит их, как он обещал», - сказал он América Noticias. Умный Бенджамин Монтес, один из протестующих.

«Мы также требуем, чтобы коллектив такси регулировался», - добавил он.

В том же ключе были высказаны другие перевозчики и их родственники, которые не стеснялись отметить, что они являются неформальными перевозчиками, но добиваются официального оформления и готовы платить налоги.

Таким образом, заказы перевозчиков выглядят следующим образом:

- ликвидация или реструктуризация АТГ, специализированного технического агентства Министерства транспорта и коммуникаций, целью которого является организация, внедрение и управление интегрированной транспортной системой Лимы и Кальяо.

- ликвидация или реструктуризация «Сутран», который отвечает за обеспечение соблюдения правил посредством контроля и надзора за агентами, участвующими в наземных перевозках и транзите.

- Регулирование коллективной службы такси , которое уже внедрено в некоторых районах страны.

Остановка перевозчиков: деактивация АТО, оформление коллективов и другие запросы к правительству

ОБЕЩАНИЯ КАМПАНИИ

Следует отметить, что во время своей президентской кампании тогдашний кандидат Педро Кастильо обещал в апреле 2021 года деактивацию ATU и Sutran и заявил, что это позволит профсоюзам транспортников страны провести «настоящую транспортную реформу».

«АТО и Сутран должны быть деактивированы на месте, вызвать перевозчиков и провести с ними реальную реформу или реинжиниринг транспорта», - сказал он.

Кроме того, Кастильо назвал Министерство транспорта и коммуникаций (MTC) «фантошем», поскольку, по его словам, этот министерский портфель не решил реальных проблем транспорта по всей стране.

«MTC является марионеткой, потому что он не решает больших проблем транспорта и создал другие параллельные органы, чтобы они взяли на себя ответственность (...) Они делают то, что хотят», - подчеркнул он в свое время.

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