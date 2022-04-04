Билли Айлиш отдала дань уважения барабанщику Тейлору Хокинсу из Foo Fighters, исполнив песню «Счастливее, чем когда-либо» на церемонии вручения премии Грэмми 2022 года

Billie Eilish displays her t-shirt paying tribute to the late Foo Fighters drummer Taylor Hawkins as she and Finneas O'Connell conclude the song "Happier Than Ever" during the 64th Annual Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S., April 3, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Американская певица Билли Эйлиш посетила гала-концерт Грэмми 2022 года, на котором она могла записать свое имя на золотом мегафоне, так как она номинирована в 5 категориях на премии Национальной академии звукозаписи искусств и наук, поэтому она присутствовала перед церемонией с полностью черным, который выделил мрачную часть певицы в сочетании с собранной прической и челкой, закрывавшей часть ее лба. Кроме того, она носила очки, которые едва показывали глаза художника.

Однако уже в комнате, где вручаются награды, певица вышла на сцену, чтобы исполнить песню, за которую ее могут наградить сегодня вечером, то есть: Happier Than Ever (Счастливее, чем когда-либо). Так что Билли сделала это эмоциональным моментом, так как удивила совершенно другим взглядом с тем, с которым она приехала, так как она носила футболку с лицом покойного Тейлор Хокинса, барабанщика Foo Faghters.

На что Эйлиш с гордостью подняла рубашку, сопровождавшую ее во время презентации, что считалось сентиментальным актом со стороны певицы, поскольку известно, что вышеупомянутая группа также номинирована в различных категориях гала-концерта.

Billie Eilish performs the song "Happier Than Ever" with Finneas O'Connell during the 64th Annual Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S. April 3, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni REUTERS

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