Билли Айлиш отдала дань уважения барабанщику Тейлору Хокинсу из Foo Fighters, исполнив песню «Счастливее, чем когда-либо» на церемонии вручения премии Грэмми 2022 года

Американская певица Билли Эйлиш посетила гала-концерт Грэмми 2022 года, на котором она могла записать свое имя на золотом мегафоне, так как она номинирована в 5 категориях на премии Национальной академии звукозаписи искусств и наук, поэтому она присутствовала перед церемонией с полностью черным, который выделил мрачную часть певицы в сочетании с собранной прической и челкой, закрывавшей часть ее лба. Кроме того, она носила очки, которые едва показывали глаза художника.
Однако уже в комнате, где вручаются награды, певица вышла на сцену, чтобы исполнить песню, за которую ее могут наградить сегодня вечером, то есть: Happier Than Ever (Счастливее, чем когда-либо). Так что Билли сделала это эмоциональным моментом, так как удивила совершенно другим взглядом с тем, с которым она приехала, так как она носила футболку с лицом покойного Тейлор Хокинса, барабанщика Foo Faghters.
На что Эйлиш с гордостью подняла рубашку, сопровождавшую ее во время презентации, что считалось сентиментальным актом со стороны певицы, поскольку известно, что вышеупомянутая группа также номинирована в различных категориях гала-концерта.
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