Алехандра Аскарате и ее муж Мигель Харамильо впервые рассказали о деле с наркопланом

Комик Алехандра Аскарате и ее муж Мигель Харамильо впервые говорили в интервью RCN News о случае с самолетом, загруженным кокаином, который в прошлом году привлек пару к себе внимание СМИ.

Важно помнить, что спор начался после того, как власти обнаружили в самолете почти 500 кг кокаина и более 100 миллионов песо наличными после того, как он приземлился на острове Провиденсия. В то время несколько СМИ сообщили, что воздушные транспортные средства принадлежали компании Interandes Helicopteros S.A.S., партнером которой являлся Харамильо.

Хотя Аскарате упоминал об этом в своих социальных сетях, но не подробно, ее муж до сих пор не давал объяснений общественному мнению. Харамильо сначала объяснил, что никогда не владел самолетом.

«Настоящим владельцем является г-н Фернандо Эскобар, который в то время был моим партнером в компании Interandes», - сказал бизнесмен. К сожалению, СМИ безответственно назвали этот самолет «наркопланом мужа Аскарате», и он так и остался».

Директор RCN News Хосе Мануэль Асеведо отметил, что, хотя это правда, есть некоторые бумаги, доказывающие, что Харамильо был партнером компании, владеющей самолетом. «В то время я был акционером этой компании», - сказал муж Аскарате; однако он уточнил, что представил в Генеральную прокуратуру документы, подтверждающие, что за пять месяцев до спора он перестал быть законным представителем и акционером компании. «Моей единственной ошибкой было не убедиться, что мой аккаунт записал эти минуты», - добавил он.

Виральность Алехандры Аскарате в социальных сетях

«Однажды в воскресенье мы легли спать как публицист и художник, а в понедельник мы проснулись в категории гангстеров», - также рассказала актриса СМИ. Аскарате упомянул, что испытывал «много гнева и негодования по поводу того, что эти люди сделали с нами», и заверил, что Фернандо Эскобар, который будет настоящим владельцем самолета, «не взял на себя свою ответственность ни публично, ни в частном порядке».

Важно отметить, что Алехандра Аскарате уделила особое внимание этой ситуации в мае 2021 года и даже упомянула, что из-за саркастического тона, с которым она обычно сталкивается на своем рабочем месте, «возникло чувство кармы» перед лицом ситуации; «но я никогда не использовала свой сарказм или свою работу для съемки кто-то в личном качестве», - сказала она.

Фактически, ее муж указал в интервью, что 87% нападений на актрису были совершены мужчинами — статистика, которую пара получила после анализа своих сетей. «Мы страна сексистов, и мы не можем терпеть, когда женщина с отношением и смелостью действительно говорит все так, как они есть», - сказал Харамильо.

В интервью также говорилось о вирусной фразе, которую произнесла ведущая в одном из своих видео: «Я пришла из того, что попробовала подвалы ада», и она сказала, что не жалеет, что сказала это: «Я люблю свою фразу, она меня очаровывает. То есть это настолько мощное выражение, что стало популярным выражением, и мне нравилось, когда меня издевались, потому что для этого и есть несчастье, чтобы попытаться извлечь из этого подсказку, если не как выжить».

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