Молодая женщина выбросилась из окна своей квартиры после того, как ее бывший парень отправил своим друзьям интимное видео

Студентка выбросилась из окна своей квартиры на высоте 24 метра и умерла, что было расследовано властями и которое якобы было связано с отправкой «порнографии мести», которую ее бывший парень сделал после того, как они прекратили свои отношения.
24-летняя Дамиля Джусипалиева скончалась 3 июня 2017 года, через неделю после того, как Алессио Бьянки угрожал показать своей семье изображения и видео, на которых она принимает кокаин.
В апреле 2018 года Бьянки был спасен из тюрьмы после того, как он признался в раскрытии частных сексуальных изображений и видео, предназначенных для причинения страданий, и одного обвинения в нападении с избиениями.
Бьянки, которому сейчас 30 лет, получил 12 недель условного заключения, приказал выполнить требование о проведении реабилитационной деятельности и был вынужден оплатить расходы, эквивалентные 320 долларам.
Как сообщили британские СМИ, Дамиля и Алессио Бьянки имели периодические отношения почти за три года до смерти молодой женщины, в которых драки и нападения неоднократно требовали вмешательства полиции.
В ночь своей смерти сам Бьянки позвонил на линию экстренной помощи Великобритании 999 до 1 часа ночи, чтобы сообщить, что его девушка находится в бедственном положении, получив от нее несколько тревожных сообщений.
Ответственные офицеры провели около 40 минут, беседуя с Бьянки, прежде чем переехать с ним в дом Дамилии, но обнаружили, что молодая женщина вышла на воду примерно за 10 минут до своего прибытия.
В предыдущем ответе полиции, вызванном дракой в ее квартире 12 мая, молодая женщина рассказала офицерам, что ее бойфренд «схватил ее за шею, ударил четыре или пять раз и плюнул в лицо», в результате чего она на несколько секунд упала в обморок.
В других случаях именно Бьянки сообщала в полицию, что ее партнер напал, царапал и угрожал покончить жизнь самоубийством.
За несколько дней до смерти Дамили несколько друзей пары заявили, что получили на свои мобильные телефоны серию видео, на которых она занимается оральным сексом в телефонной будке на севере Лондона 25 мая 2017 года.
В приложении было сообщение, в котором говорилось: «Я буду продолжать уничтожать тебя».
Одна из ее подруг получила один и тот же клип с трех разных номеров, один из которых содержал угрозу: «В следующий раз я тебя трахну, моя любовь».
Когда 1 июня полиция изъяла телефон Бьянки, они обнаружили сообщения в WhatsApp с просьбой к его другу прислать ему видео Дамили.
Молодая женщина сообщила об этой отправке «порнографии мести» в полицию, но она продолжила отношения с Бьянки.
В то время Дамиля сказала агентам, что не знает, что записывала ее, и что считает действия своего партнера «действительно унизительными и оскорбительными».
«Я думаю, что он делает это из мести из-за обсуждения. Я все еще в шоке и чувствую себя разбитой», - сказала молодая женщина по словам полицейских, которые отреагировали на жалобу.
Дамиля заявила, что была «очень психически и физически напугана», потому что Бьянки угрожала отправить порнографию, а также изображения того, как она принимает кокаин, своей семье.
1 июня пара вышла выпить с друзьями и вернулась в квартиру Бьянки около 23:30.
Они поссорились перед тем, как Бьянки столкнул «Дамилю» в источник воды перед зданием. Насилие у здания продолжалось более получаса, прежде чем уборщик вызвал полицию ранним утром 2 июня.
Бианки, родившийся в Джидде, Саудовская Аравия, был арестован, а у него изъяли телефон.
На следующий день он получил тревожные текстовые сообщения от Дамилии, похожие на те, которые, по его словам, получал в прошлом.
Она позвонила в полицию, а затем они отправились в ее квартиру на Саут-Уорф-роуд, Паддингтон, но они нашли ее мертвой на полу. Он оставил записку, в которой говорилось: «Алессио, я люблю тебя, lo siento».
Расследование продолжается, и были заслушаны рассказы от родственников Бьянки и молодой мертвой женщины, которые с разных точек зрения указывали, что Дамиля страдала от мучений и психических проблем из-за своих токсичных отношений со своим партнером.
Ожидается, что Бьянки даст показания на слушаниях на этой неделе.
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