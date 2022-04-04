Молодая женщина выбросилась из окна своей квартиры после того, как ее бывший парень отправил своим друзьям интимное видео

Студентка выбросилась из окна своей квартиры на высоте 24 метра и умерла, что было расследовано властями и которое якобы было связано с отправкой «порнографии мести», которую ее бывший парень сделал после того, как они прекратили свои отношения.

24-летняя Дамиля Джусипалиева скончалась 3 июня 2017 года, через неделю после того, как Алессио Бьянки угрожал показать своей семье изображения и видео, на которых она принимает кокаин.

В апреле 2018 года Бьянки был спасен из тюрьмы после того, как он признался в раскрытии частных сексуальных изображений и видео, предназначенных для причинения страданий, и одного обвинения в нападении с избиениями.

Бьянки, которому сейчас 30 лет, получил 12 недель условного заключения, приказал выполнить требование о проведении реабилитационной деятельности и был вынужден оплатить расходы, эквивалентные 320 долларам.

Как сообщили британские СМИ, Дамиля и Алессио Бьянки имели периодические отношения почти за три года до смерти молодой женщины, в которых драки и нападения неоднократно требовали вмешательства полиции.

Damilya Jussipaliyeva, de 24 años, murió el 3 de junio de 2017, una semana después de que Alessio Bianchi amenazara con mostrarle a su familia imágenes y videos de ella tomando cocaína, y le mandara a sus amigos "porno de venganza" de ella

В ночь своей смерти сам Бьянки позвонил на линию экстренной помощи Великобритании 999 до 1 часа ночи, чтобы сообщить, что его девушка находится в бедственном положении, получив от нее несколько тревожных сообщений.

Ответственные офицеры провели около 40 минут, беседуя с Бьянки, прежде чем переехать с ним в дом Дамилии, но обнаружили, что молодая женщина вышла на воду примерно за 10 минут до своего прибытия.

В предыдущем ответе полиции, вызванном дракой в ее квартире 12 мая, молодая женщина рассказала офицерам, что ее бойфренд «схватил ее за шею, ударил четыре или пять раз и плюнул в лицо», в результате чего она на несколько секунд упала в обморок.

В других случаях именно Бьянки сообщала в полицию, что ее партнер напал, царапал и угрожал покончить жизнь самоубийством.

За несколько дней до смерти Дамили несколько друзей пары заявили, что получили на свои мобильные телефоны серию видео, на которых она занимается оральным сексом в телефонной будке на севере Лондона 25 мая 2017 года.

В приложении было сообщение, в котором говорилось: «Я буду продолжать уничтожать тебя».

Alessio Bianchi es señalado por haber enviado un video de su pareja haciéndole sexo oral en una cabina de teléfono en Londres como venganza por una discusión con ella

Одна из ее подруг получила один и тот же клип с трех разных номеров, один из которых содержал угрозу: «В следующий раз я тебя трахну, моя любовь».

Когда 1 июня полиция изъяла телефон Бьянки, они обнаружили сообщения в WhatsApp с просьбой к его другу прислать ему видео Дамили.

Молодая женщина сообщила об этой отправке «порнографии мести» в полицию, но она продолжила отношения с Бьянки.

В то время Дамиля сказала агентам, что не знает, что записывала ее, и что считает действия своего партнера «действительно унизительными и оскорбительными».

«Я думаю, что он делает это из мести из-за обсуждения. Я все еще в шоке и чувствую себя разбитой», - сказала молодая женщина по словам полицейских, которые отреагировали на жалобу.

Дамиля заявила, что была «очень психически и физически напугана», потому что Бьянки угрожала отправить порнографию, а также изображения того, как она принимает кокаин, своей семье.

1 июня пара вышла выпить с друзьями и вернулась в квартиру Бьянки около 23:30.

La joven llevaba casi tres años en una relación intermitente con Alessio Bianchi en la que primaba el abuso y la agresión

Они поссорились перед тем, как Бьянки столкнул «Дамилю» в источник воды перед зданием. Насилие у здания продолжалось более получаса, прежде чем уборщик вызвал полицию ранним утром 2 июня.

Бианки, родившийся в Джидде, Саудовская Аравия, был арестован, а у него изъяли телефон.

На следующий день он получил тревожные текстовые сообщения от Дамилии, похожие на те, которые, по его словам, получал в прошлом.

Она позвонила в полицию, а затем они отправились в ее квартиру на Саут-Уорф-роуд, Паддингтон, но они нашли ее мертвой на полу. Он оставил записку, в которой говорилось: «Алессио, я люблю тебя, lo siento».

Alessio Bianchi advirtió en varias ocasiones comportamientos suicidas de su pareja CENTRAL | CENTRAL NEWS

Расследование продолжается, и были заслушаны рассказы от родственников Бьянки и молодой мертвой женщины, которые с разных точек зрения указывали, что Дамиля страдала от мучений и психических проблем из-за своих токсичных отношений со своим партнером.

Ожидается, что Бьянки даст показания на слушаниях на этой неделе.

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