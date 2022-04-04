Молодой человек, участвующий в драке между фанатами Nacional, отправлен в тюрьму

3 апреля судья гарантийного контроля назначил меру пресечения в виде лишения свободы в отношении 21-летнего Кевина Эснайдера Кинтеро за предположительную ответственность за преступление в виде покушения на убийство при отягчающих обстоятельствах.

По данным Генеральной прокуратуры, заключенный ехал 2 января на автобусе, который направлялся в Тунью (Бояка), полном фанатов Nacional, которые, встретившись с другой группой фанатов, начали битву, которая вызвала беспорядки на дорогах общего пользования и пять человек получили ранения.

Свидетельства, показания и признание пострадавшего, получившего ранение, свидетельствуют о том, что подсудимый, судя по всему, присутствовал и участвовал в драке между болельщиками одной и той же футбольной команды.

Оправдания произошли на заправочной станции, расположенной в муниципалитете Кота (Кундинамарка). Обвиняемый якобы участвовал в нападении на 20-летнего мальчика, который лежал на полу. Расследование показало, что мужчина использовал кирпич и большой кинжал, несколько раз ударил жертву и нанес серьезное ранение живота ножом.

Кроме того, прокуратуре удалось установить, что другие лица, участвовавшие в драке, также избили жертву кулаками и ногами, которая была доставлена в больницу в Чиа (Кундинамарка) двумя патрульными сотрудниками Национальной полиции.

С помощью видеороликов, опубликованных в социальных сетях, пользователи зафиксировали моменты сильного противостояния между фанатами Atlético Nacional. На снимках видно, как люди атакуют друг друга камнями, мачете и кулаками.

Бои между болельщиками «Атлетико Насиональ» на трассе Коста - Китай

События должны были быть представлены в варианте Кота-Чиа, когда автобусы болельщиков антиокийской команды оказались на дороге по пути в город Тунха, чтобы посмотреть матч своей команды против «Патриотов» в эту субботу в 6 часов дня, на 14-й день Betplay League.

По словам Марки Кларо, драка произошла из-за соперничества между членами брава-бара «Лос-дель-Сур» Атлетико Насьональ с «Вердолага Нацией», диссидентской группой из главного бара, выступающей в Боготе.

Спортивные СМИ сообщают, что «Нация Пурдолага» устроила засаду на «Лос-дель-Сур», который ехал из другого города в Тунху.

С другой стороны, El Colombiano заверил, что бары, которые перевозились в 8 автобусах, перехватили 15 автомобилей, которые перевозили фанатов из Медельина в столицу Бояки, чтобы начать битву. Предполагается, что в этой борьбе примут участие 450 человек.

После того, что произошло на дорогах Кундинамарки, полиция Туньи объявила о проведении сильной операции по обеспечению безопасности для партии «Патриотас против национального».

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: