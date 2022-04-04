Сельскому детскому саду в Мендосе удалось повысить уровень грамотности, который он имел до пандемии

Жозефина Соса читает слоган в своей записной книжке. Ему шесть лет и он учится в первом классе в сельской школе 1-140 Маэстро Луиса Понсе, генерала Альвеара, Мендоса. Как и почти все дети в Аргентине, в 2020 году их общение с садом — чтобы освободить комнату 4 — было виртуальным. В первой половине 2021 года его группа с перерывами посещала 5 комнату, разделенную на пузыри. Лишь во втором тайме присутствие было полным.

Жозефине было трудно адаптироваться. «Она не хотела от меня избавляться, или чтобы ее оставили в саду. Кроме того, у нее был перитонит, поэтому она не посещала несколько дней, хотя была с больничным учителем», - говорит Сильвана Суарес, ее мать.

Несмотря на все эти неудачи, через месяц после начала первого класса она может писать и читать в соответствии с тем, что ожидается в ее возрасте. То есть она считает себя грамотной студенткой. И она не единственная в этой ситуации.

Из группы из 21 мальчика и девочки — многие из которых находились в уязвимом положении — в комнате Жозефины из 5 человек восемь умели читать и писать и хорошо понимали прочитанное в конце начального уровня. Другие, некоторые из которых были моложе, хотя и не достигли такого уровня грамотности, в итоге оказались очень продвинутыми и имели важное понимание прочитанного. «До пандемии из группы из 20 человек только два ученика закончили грамоту», - говорит Мариэла Вера, учительница-садовник Жозефины в прошлом году.

Как этого удалось достичь? Все указывает на то, что разница была в совместной работе, проделанной в прошлом году Мариэлой Вера и Мерседес Санчес, учительницей первого класса начальной школы, которая работает в том же здании. И в чтении двух детских романов.

Mercedes Sánchez, maestra de primer grado, y Mariela Vera, de sala de 5, trabajan de manera articulada con el objetivo de subir el número de chicos y chicas que llegan alfabetizados a la primaria. (Imagen: gentileza Mariela Vera)

«У меня 20 лет преподавания, а прошлый год был самым тяжелым в моей жизни», — говорит Вера. Он объясняет: «Это были месяцы постоянной адаптации; мы начинали с пузырей, потом инфекции увеличились, и многие семьи перестали отправлять своих детей, поэтому мне пришлось делить свое время с группой между удаленной работой, которую некоторые требовали, и личной работой».

Только в августе занятия начались с полного очного обучения. К тому времени некоторые мальчики и девочки ходили в школу всего 11 дней. «Обычная гетерогенность углубилась, и уровень усталости от постоянных усилий адаптации был трудно справиться. Но то, чего мы добились, дало мне понять, что качество обучения напрямую связано не с количеством школьных дней, а, в нашем случае, с четкой работой над грамотностью с первого класса, уделяя особое внимание чтению и письму. Пробуждение у детей желания читать», — говорит учитель.

Большинство семей учеников школы им. Маэстро Луиса Понсе связаны с сельскохозяйственными работами в регионе, который является нестабильным и крайне неформальным. Вот почему они живут на чангах много месяцев.

«С экономической точки зрения это семьи, находящиеся в уязвимом положении. Что касается профессиональной подготовки, то отцы и матери имеют не более полного начального образования. Но это семьи, которые рассматривают образование как возможность эволюции и улучшения для своих детей. Это семьи, которые уважают учителя и школу, ценят наше слово», — говорит Вера.

В большинстве домов нет книг, есть только некоторые журналы или брошюры, которые раздают церкви. «Мальчики не знали таких народных сказок, как Красная шапочка или Кот в сапогах. Мы видим, что привычка рассказывать истории в семьях утрачена. Поэтому мы предложили родителям рассказать детям о том, чем они занимались в течение дня», — говорит учитель.

Читайте романы

Хотя группа Жозефины изучала комнату 4 в течение 2020 года удаленно, с печатными материалами, доставленными учителем и связавшись с ней через WhatsApp, она прибыла в комнату 5 с некоторыми привычками, заложенными семьями, что облегчило задачу в комнате.

Explorar libros e inventar historias a partir de las imágenes que veían era una de las actividades que Mariela Vera les proponía a sus estudiantes de sala de 5. (Imagen: Mariela Vera)

«Это были мальчики, которые слушали, уважали друг друга, были посвящены в сан. Эта основа позволила мне добиться быстрого прогресса в обучении и преодолеть недостатки, которые они принесли: недостаток словарного запаса (который не позволял им выразить то, что им нужно или что с ними происходит), трудности с произношением некоторых слов и организацией предложений во время разговора», — говорит Вера.

Учитель объясняет, что цель комнаты 5 состоит в том, чтобы научиться различать разные фонемы (звук букв) в слове. Таким образом, как только мальчики и девочки смогут связать буквы и их звуки, они могут начать строить слова, писать и читать. Обычно этот процесс начинает развиваться в начальном классе и устанавливается в первом классе.

В первой половине прошлого года группа Веры читала рассказы. Но уже в августе учителя решили озвучить свою работу, собрать учеников 5-го и первого классов и вместе прочитать им два романа. Первая: «Приключения усов, бесхвостой кошки» Рут Кауфман. После: «Я хочу быть Пересом» Маргариты Мейне.

«Это очень мотивировало детей в саду и позволило им встретиться со своим учителем в этом году. А первоклассники, у которых не было 5 человек в классе, позволили им насладиться возвращением в сад и почитать им учителя», - говорит Вера.

Санчес, тем временем, посвятил себя аудиовизуальному вкладу. Я искал и проецировал изображения, аудио, видео, чтобы вспомнить прочитанное накануне и показать значение некоторых слов. Например, его ученики исследовали, что такое музей (потому что часть одного из романов происходит там), различные типы музеев, которые существуют, и посетили музей естественных наук рядом со школой.

Они также узнали, что такое хор, Санчес показал им видео, организовал хор с учителем музыки и пел в конце года для своих семей (которые вместо того, чтобы бросать в них помидоры, как это было в романе, они бросали в них конфеты).

Научитесь учиться

Во-первых, учителя поощряли своих учеников, говоря им, что они читают романы, потому что они больше. Затем они объяснили им, что такое роман и как формируется книга — обложка, задняя обложка, название, автор, главы и т. д. И решили вместе читать по одной главе в день.

“Lo interesante de leer novelas es que desarrolla mucha comprensión lectora”, dice Mariela Vera, que leyó un capítulo por día para chicos y chicas de sala de 5 y primer grado. (Imagen: gentileza Mariela Vera)

«Что интересно в чтении романов, так это то, что они развивают понимание прочитанного у детей. Потому что они должны следить за нитью истории и для этого каждый день мы коллективно пересказывали: кем был персонаж, что с ним не так, где он жил. И мы пытались предвидеть, что может произойти из названия главы. «Как думаешь, что произойдёт? ', был пусковым вопросом», - уточняет Вера.

В другом романе, романе Переса, мальчики и девочки работали над тем, что означает, что у них выпадают зубы, писали письма мыши Переса и создали игру с гусями на эту тему, с помощью которой они могли выполнять сложение и вычитание.

В комнате Жозефины некоторые семьи имели очень низкую грамотность. Вера учла эту черту при написании слоганов для детей, чтобы они развивались в своих домах. Например, «когда мы читали романы, если бы мне приходилось делиться с ними главой, которую мы обсуждали в комнате, я отправлял их им в аудио (читал я) и в тексте, чтобы они могли слушать и читать вместе. И полные лозунги, такие как: «Отметьте слова, которые я не знаю смысла», - говорит он.

Совместная работа позволила мальчикам и девочкам «развивать навыки, а не навыки», добавляет Санчес. И он приводит пример: «Чтобы учиться на ошибках, что если мне плохо, я прошу помощи, чтобы решить проблемы, научиться учиться, чему учат не только в школе, но и в библиотеке, на выходе. Идея заключается в том, что, столкнувшись с проблемой, они знают, где искать и кого спросить».

Первоклассники углубились в цифровую грамотность, редактируя тексты в Word, новом словарном запасе, который появился из романов, и начали видеть возможности программирования своих собственных видеоигр через Scratch.

«Дети также смогли заниматься типичными садовыми занятиями, которые они не смогли сделать из-за пандемии и отсутствия посещаемости, что мешало процессу обучения. Например, вырезание или работа с пластилином», — говорит первый учитель.

Las docentes Mercedes Sánchez y Mariela Vera en el aula de primer grado. (Imagen: gentileza Mariela Vera)

Что касается процесса грамотности тех, кто учился в первом классе в 2021 году, Санчес добавляет: «Было 12 детей, которые посещали чаще всего, которые в итоге полностью грамотны, приобрели знания и навыки первого класса. Двое из них не смогли стать грамотными, а трое достигли 75% целей, предложенных на этом этапе».

В то время как в первом классе 2022 года учитель говорит, что «трудностей уже не так много, как в прошлом году, развитие привычек, эмоций, работа с другим очень заметно». Кроме того, «Мариэла много работала с семьями за последний год. Итак, сегодня, если ребенок не закончил занятие, я отправляю фотографию родителям и завершаю ее дома. В 95% случаев задачи, которыми я командую, выполняются снова».

Оба учителя говорят, что в прошлом году они усердно работали над важностью очного обучения, подчеркивая, что некоторые учебные потребности требуют другого времени, отличного от телевидения и видеоигр.

Во время чтения одного из романов дети были изолированы на неделю от инфицированных COVID-19: «Жозефина с нетерпением ждала главы, которую она отправила им в WhatsApp, в 14 или 14.30 часов, которую она играла», - вспоминает Сильвана.

У матери Жозефины двое старших детей в возрасте 16 и 12 лет. «Судя по тому опыту, который я имел с другими моими детьми, которые занимались всем садом лично, то, чего добилась Жозефина, не посещая очные занятия в комнате 4 и всего полгода очной непрерывности в комнате 5, просто потрясающе».

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