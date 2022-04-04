4 человека арестованы за кражу сотовых телефонов на фестивале Pal' Norte 2022; 52 устройства восстановлены

После празднования фестиваля Tecate Pal' Norte 2022 в Нуэво-Леоне, Монтеррей, 1 и 2 апреля прокуратура штата объявили, что арестовали 4 человека за предполагаемую ответственность за кражу мобильных телефонов.

В течение двух дней события было зарегистрировано около 128 жалоб на это преступление, поэтому Государственное следственное агентство провело три обыска в разных зданиях образования, которые были удовлетворены контрольным судьей.

Первый был проведен в районе Сентро, на улицах Эмилиано Карранса и Руперто Мартинеса; второй — в промышленном районе, в здании, расположенном на улице Виктория-роуд, а третий — на улице Вильягомес, район Обрера.

В результате выполнения этих разведывательных задач арест двух женщин в возрасте 24 и 31 года, соответственно, и двух мужчин, одного в возрасте 26 лет и другого, их возраст не был уточнен, которые были переданы в прокуратуру для определения их правового статуса.

Las víctimas de robo podrán recuperar sus celulares previa acreditación (Foto: Twitter@FiscaliaNL)

Всего было восстановлено 52 сотовых телефона, которые могут быть восстановлены их владельцами после аккредитации. «Известно, что аккредитация собственности может осуществляться различными способами, а не только документально», - говорится в заявлении Государственной прокуратуры.

Однако процесс восстановления электронных устройств не был подробно описан, поэтому жертвам кражи придется связаться с Отделом массовой обработки в Монтеррее по телефону 81 20 20 41 00, а также с сотрудниками следственного подразделения по телефону 81 19 17 30 98.

Следует отметить, что в выходные дни фестиваля на входе 4 парка Фундидора, напротив школы Адольфо Прието, расположенной в районе Обрера, был установлен фильтр безопасности, чтобы сотрудники прокуратуры могли оказывать помощь возможным жертвам кражи.

Los actos sorpresa de esta edición fueron Danna Paola y Moderatto (Foto: Twitter@TecatePalNorte)

По данным прокуратуры Нуэво-Леона, в первый день события было зарегистрировано 33 сообщения о краже, но никаких сообщений о восстановлении не поступало. Из предоставленных изображений видно, что большинство мобильных телефонов имеют марку Apple.

Местные СМИ сообщили, что некоторые электронные устройства имеют приложение для отслеживания, что облегчает работу, проводимую полицейскими органами. В выпуске 2021 года пара также была арестована за предполагаемое участие в краже 22 мобильных телефонов из Мехико. Женщину опознали как 35-летнюю Ольгу «А», а мужчину опознали как 42-летнего Хосе «Л».

Среди международных артистов, которые выступили на фестивале Pal' Norte 2022, были Maroon 5, The Libertines, The Strokes, Мартин Гаррикс, Simple Plan и Papa Roach. В то время как латиноамериканские музыканты выделялись Лос-Фабулосос Кадиллак, Хомбрес Дж., Андрес Каламаро, Ники Николь. Со своей стороны, Данна Паола и Модератто стали неожиданностью этого издания, так как они не ожидали участия в мероприятии. .

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